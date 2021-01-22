5 kadın, 5 yaşanmış hikâyesi anlatılıyor ‘Mor’ adlı oyunda

22 Ocak 2021 Cuma, 06:00

Kadına şiddet, hayvanlara, çocuklara şiddet... Yazıyoruz, meydanlarda bağırıyoruz: Hayırrr... Bitmiyor, bu ülkede her gün şiddet artarak devam ediyor. Ayşegül Yalçıner ve Ali Yalçıner’in kurduğu Kadıköy Halk Tiyatrosu, kuruldugu günden bugüne “Mor” adlı oyun ile kadına şiddeti sahneye taşıyor. Oyun, sığınma evinde yaşayan beş kadının yaşanmış hikâyesini anlatıyor. Ali Yalçıner’in yazıp yönettiği oyunda, Ayşegül Yalçıner, Canan Tuğaner, Eda Özdemir, Hafize Balkan, Eser Rüzgâr rol alıyor. “Mor” bugün çevrimiçi saat 20.30’dan, 24 Ocak Pazar 22.00’ye dek Biletix üzerinden bilet alınıp www.seyretix.com adresinden izlenebilir. Ayşegül Yalçıner ile tiyatroyu, “Mor”u ve kadını konuştuk.

- Kadıköy Halk Tiyatrosu’nun nasıl kurulduğunu anlatır mısınız?

Ben 99 senesinden beri bir sezon bile ara vermeden tiyatro yapıyorum, konservatuvar mezunuyum. Keza eşim Ali Yalçıner de yaklaşık 20 yıldır çeşitli özel tiyatrolarda çalışıyor. Yıllara yayılan tecrübeyle kendi dilinizi oluşturuyorsunuz. Anlatmak istediklerimizi en rahat biçimde kendi tiyatromuzda anlatabileceğimizi düşündüğümüz için Kadıköy Halk Tiyatrosu’nu kurduk. Bir de işin ekonomik boyutu var tabii. Başka tiyatrodan aldığınız yevmiyeyle İstanbul’da yaşayabilmek çok zor.

- Yanılmıyorsam tiyatro dördüncü yılına girdi. Tiyatronun finansmanını nasıl sağlıyorsunuz?

Sponsorsuz, maddi desteksiz yola çıkmak deli işi gibi görünse de yıllardır tamamen kendi yağımızda kavruluyoruz. Bazen başka tiyatrolarda oyuncu olarak kazandığımız yevmiyeyi tiyatromuzun harcamaları için kullanıyoruz, bazen oynadığımız reklam filminden elde ettiğimiz geliri tiyatromuzun giderleri için aktarıyoruz. Tiyatroda öyle sanıldığı gibi çok büyük gelirler elde etmek mümkün değil. Projemiz güzelse, seyircimiz seviyorsa, salon doluyor ve giderler karşılanıyorsa bizim için yeterli.

- Neden “Mor” oyunu?

Dört sezondur oynuyoruz Mor’u. Biz Kadıköy Halk Tiyatrosu olarak toplumsal gerçekçi işler sahnelemeyi tercih ediyoruz. Mor da toplumumuzun kanayan yarası kadına şiddeti konu alıyor. Her gün okuduğumuz kadın cinayeti haberleri içimize dert olduğu için Mor’u seçtik.

- Adı olmayan beş kadının hikâyesi evet ama siz “Mor” oyununda ne anlatıyorsunuz seyirciye!

5 kadın, 5 yaşanmış hikâye diyebiliriz Mor için. Oyundaki karakterlerin özellikle adı yok, özellikle zaman, mekân belirtmedik çünkü hepimizin hikâyesi. Bu karakterler hayatının belli bir döneminde erkek şiddetine maruz kalmış. Kimi eşinden, kimi patronundan, kimi sevgilisinden, kimi babasından baskı, taciz görmüş. Ve ekonomik durumları, eğitim düzeyleri ne olursa olsun hepsi nihayetinde sığınma evinde. Kadın olarak ne kadar farklı görünürsek görünelim, eğitim düzeyimiz, yaşam koşullarımız ne olursa olsun hepimizin ortak noktası kadın olmak. Bizler yaşadığımız tacizleri, uğradığımız baskıyı kendimizle bile paylaşmıyoruz. Mor’da susmamamız gerektiğini anlatıyoruz.

- Canlandırdığınız karakterden bahseder misiniz?

Benim canlandırdığım karakter aile baskısıyla amcasının oğluyla evlendirilmiş bir kadın. Bu kadın hem amcasından hem kocasından fiziksel şiddet görüyor. Küçük bir kasabada yaşarken gönlü bir oğlana kayıyor. Mutluluk ümidiyle onunla büyük şehre kaçıyor. Sonra âşık olduğu erkek arkadaşlarına peşkeş çekiyor kadını. Tecavüzler, baskı, aşağılama derken pavyona satılıyor. En sonunda sığınma evine kaçıyor. Bir kurguymuş gibi gelse de oynadığım kadın gerçek. Aslında oyundaki bütün kadınlar gerçek. Ve bu 5 kadının birbirinden trajik hikâyelerini var Mor’da.

- Pandemi süreci şüphesiz sanatı olumsuz etkiledi. Bu süreçle nasıl başa çıkıyorsunuz?

Acılı geçen 10 ay ve daha ne kadar süreceği meçhul. İşin ekonomik tarafı bir yana manen çok yıpratıcı. Çünkü biz sahneye çıktıkça varız. Seyircimizle buluşmayı dört gözle bekliyoruz. Gelgit halindeyiz açıkçası... Umutsuzluğa kapılmamak, işimize odaklanmak, üretmek için geçen kasımda pandemiye rağmen yeni oyunumuz Celile’nin prömiyerini gerçekleştirdik. Hafta sonu yasakları ve akşam 9 sokağa çıkma yasağı yüzünden perde açamaz duruma geldik. Oyunlarımız genelde hafta sonu ya da hafta içi 20.30’da olduğu için durduk. Çünkü doğal olarak cuma akşamı insanlar işten çıkıp, trafiğe takılmadan evine gitmek derdinde oluyorlar. Geçici çözüm olarak oyunlarımızdan Mor’u online gösterime açtık.