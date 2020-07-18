5 yılda 94 cezaevi yapıldı

18 Temmuz 2020 Cumartesi, 12:25

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde, Türkiye'deki cezaevleri ile tutuklu ve hükümlülerin istatistiki verilerinin açıklanmasını istedi.

Soru önergesini yanıtlayan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, ceza infaz kuramlarımızın fizikî yapısı ve hükümlü rehabilitasyonu alanında çağdaş standartlar yakalandığını belirterek, “Bu çerçevede, ceza infaz kuramlarında meydana gelen kalabalıklaşma sorununu çözmek ve modem ceza infaz kuramlarının sayısını artırmak üzere, Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler Minimum Cezaevi Standartlarına uygun yeni ve modern infaz ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte kurumların inşa edilerek hizmete açılması; çağdaş infaz rejimine uygun olmayan, fiziki olarak ekonomik ömrünü dolduran ve yeterli eğitim ve iyileştirme çalışmalarına elverişli durumda bulunmayan kurumların da kapatılması öngörülmüştür” ifadelerine yer verdi.

Bakan Gül, “Bakanlığımız kayıtlarının incelenmesinden; 17/06/2019 tarihi itibarıyla Ülke genelinde ceza infaz kuramlarında barındırılan 232.342 hükümlü ve 48.752 tutuklu bulunmaktadır” açıklamasında bulundu.



Adalet Bakanı Gül ayrıca, son 5 yılda muhtelif tipte 94 adet ceza infaz kurumunun inşa edilerek hizmete açıldığını ve 8 Ekim 2019 tarihi itibariyle 355 ceza infaz kurumunun bulunduğu bilgisini paylaştı.