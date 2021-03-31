5 yıldan uzun süreli kontakt lens kullanımına dikkat
Uzun süreli kontakt lens kullanımının herhangi bir zararının olup olmadığı ile ilgili birçok çalışma gerçekleştiriliyor. 5 yıl ve daha uzun süreli kontakt lens kullanan hastalar üzerinde yapılan bir çalışmaya göre kornea kalınlığı ve kornea ön eğriliği görülebildiğini belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Günümüzde sert lenslerin kullanımının azalması ve yumuşak lenslerdeki üretim teknolojisinin artmasına paralel olarak daha yüksek oksijen geçiren lensler kullanılıyor. Bu lensler kornea yüzeyine olan olumsuz etkiyi azaltsa da sıfırlamıyor. Lens kullanan hastaların periyodik muayeneleri oldukça önemli” dedi.
Amerikan Göz Akademisi’nde yayımlanan bir araştırmada olguların çoğunun yumuşak kontakt lens kullanan hastalardan oluşurken daha az bir kısmının ise sert gaz geçirgen hastalardan seçildiğini vurgulayan Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, “Yapılan inceleme sonucunda kontakt lens kullanan hastaların korneaları 30-50 mikron arasında, daha ince ve kornea dikliği de kontrol grubuna göre daha dik olarak ölçülmüş” diye konuştuç . Kornea kalınlığındaki değişim ve kornea eğriliğindeki değişimin hastaların göz numarasıyla bir ilişkisi tespit edilmemiş. Özellikle kornea kalınlığındaki incelme sert lens kullananlarda yumuşak lens kullananlara göre daha belirgin olarak tespit edilmiş” diye konuştu.
BİRÇOK FAKTÖR NEDEN OLABİLİR
Korneadaki değişikliklerin sebebinin kesin olarak bilinmemekle birlikte birçok faktörün neden olabildiğini anımsatan Yılmaz, şöyle devam etti:
“Bunlar; korneadaki oksijen seviyesinin azalması, oksijen azlığına bağlı biyokimyasal değişiklikler, sert lenslerin mekanik travması, göz yaşı yoğunluğunun değişmesi, korneayı oluşturan hücrelerin sayısının azalması olarak sıralanabilir. Korneadaki bu değişim daha çok en ön tabaka olan epitel tabakasında görülmesine rağmen korneanın en kalın ve dayanıklılığından sorumlu orta tabakasında da gözlemlendi. Kontakt lens kullanan hastaların en çok sorduğu soru ‘lens gözümde bir etki yapmış mıdır, ne kadar daha lens kullanabilirim veya lazer ameliyatı olabilir miyim?‘ gibi sorulardır. Bunların maalesef kesin bir cevabı yok. Çünkü bütün bu soruların cevabı kişiden kişiye değiştiği gibi zamana göre de değişkenlik gösterebilir. Özellikle uzun süre kontakt lens kullananların periyodik muayeneler önemli. ”
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