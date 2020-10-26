Lens kullanımında koronavirüs bulaşına karşı 'hijyen' uyarısı

26 Ekim 2020 Pazartesi, 09:21

Türkiye’yi mart ayından bu yana etkisi altına alan koronavirüs salgını vakalarını azaltmak için pek çok önlem konuşulurken, gözden virüs bulaşını engellemek için kontakt lens değiştirirken el hijyeninin önemli olduğu bildirildi. Ruhsatlandırma tarihi geçmiş ya da tarihi ile bir şekilde oynanarak piyasaya sürülen lensin enfeksiyon riski yarattığını belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Karaarslan, gözdeki oksijenlenmeyi bozarak göz sağlığını tehdit eden bu ürünü kullanan hastalarda zorlu bir tedavi süreceği yaşandığını kaydetti.

Ölçümü hatalı yapılan, hijyene dikkat edilmeden kullanılan, yanlış ve tarihi geçmiş lens kullanımının gözde leke oluşumuna yol açtığını dile getiren Doç. Dr. Cüneyt Karaarslan, sahte lensin yol açacağı tehlikeleri anlattı.

'KISMİ GÖRME KAYBINA YOL AÇAR'

Bu gibi lenslerin yırtılabildiğini ve kornea tabakasında kalıcı hasarlar yaratabildiğini kaydeden Doç. Dr. Karaarslan, şöyle konuştu:

"Tam bir körlük olmasa da kısmi görme kayıplarına sebebiyet verebiliyor. Kötü sonuçlardan bir tanesi de ölçümü ya da hastaya uygunluğu doğru bir şekilde ayarlanmayan bir kontakt lens ileride yapılabilecek gözlükten kurtulma lazer tedavisi için de çok ciddi sıkıntılar yaratabiliyor. Hastanın lazer yapılabilmesini engelleyebiliyor ya da lazerden sonra kuruma, batma, yanma gibi şikayetlerin çok ciddi uzun bir süre ve şiddetli olmasına neden olabiliyor."

İNTERNETTEN LENS ALIMINA DİKKAT

Kontakt lens alırken ya da kullanırken dikkat edilmesi gereken kurallardan bahseden Karaarslan, "Hijyen en önemli husustur. Ruhsatlı bir ürün olması gerekir. Tarihine dikkat edilmelidir. Ölçümleri de bu işin uzmanı kişi ve kurumlar tarafından yapılmalıdır. Hatta piyasada çok sayıda kozmetik nedenlerle takılan renkli kontakt lensler de var. Bunların da tarihlerine, ölçümlerine azami dikkat gerekir. Ruhsatlı lens satan birçok kuruluş var. İnternetten toplu alımlar nedeniyle belki daha ekonomik olabilir fakat hekim kontrolü olmadan, güvenilir bir kuruluşun garantisi olmadan lens almanın; ruhsatlandırılmamış ya da ruhsat tarihi geçmiş, ürünün miyadı dolmuş ve kutunun üzerinde ürünün tarihi tekrar değiştirilmiş bir ürün alıp göze zarar verme riski de var" diye konuştu.

PANDEMİDE 'GÜNLÜK LENS' TAVSİYESİ

Pandemi döneminde göz sağlığı açısından hijyeninin önemini vurgulayan Karaarslan, günlük lens tavsiyesinde bulunarak, "Günlük bakımı, dezenfeksiyonu yapılmamış bir kontakt lens uzun süreli kullanımlarda ciddi enfeksiyonlar yaratabilir. Aylık, haftalık ve günlük lensler var. Bunların günlük bakımının yapılmasını ve gözün her gece dinlendirilmesini, hatta bu dönemde günlük lens kullanımını öneriyoruz. Yani aylık değil, haftalık değil günlük olarak atılan tek kullanımlık lensleri tavsiye ediyoruz. Gerekli hijyen şartlarında dikkat etmeden kontakt lenslerimizi kullanacak olursak, gerek koronavirüs gerekse başka nedenlerle enfekte olmuş ellerimizle kontakt lense bulaştırabiliriz. Lensin de dezenfeksiyonunu yapmadan direkt olarak gözlerimize takacak olursak burada ciddi anlamda göze bulaşa sebebiyet verebiliriz. O yüzden hem kendi elimizi hem de uygulayıcının elinin hijyen şartlarına uygun olması önemlidir" dedi.



