‘500 Ermeni Türkiye’yi terk ediyor’ iddiası
Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmaların hız kazanmasıyla, sosyal medyadaki nefret söylemlerinden etkilenerek tedirgin olan yaklaşık 500 Ermenistan vatandaşının Türkiye’den ayrılacakları ileri sürüldü. Ermeni cemaatinden iş insanı Nurhan Çetinkaya Twitter adresinden, “Salı günü 500 kadar Ermenistanlı Ermeni, ülkemizi terk ediyor” paylaşımını yaptı.
Cumhuriyet’e konuşan Çetinkaya, “Gidecek olanlar, 20-25 yıl önce Türkiye’ye çalışmak için gelen Ermenistanlı Ermeniler. Son yaşanan süreçte korktular ve gitme kararı aldılar. Çoğunluğu Kumkapı’da yaşıyor. Kumkapı’nın şimdiki hali malum. Bayraklar, kornalar falan...” dedi.
Bu sürecin de geçeceğini dile getiren Çetinkaya şöyle devam etti: “Ben hep barıştan yanayım. Ermenistan küçük bir devlet, bölgede bu kadar gaza gelmemesi lazım. Barış için ne gerekiyorsa her türlü fedakârlığı yapması yazım. Bir avuç toprağın kimseye faydası yok. Can bizim için daha önemli. Siyasilerin söylemleri daha sağduyu olmalı, iç politika ile dış politika birbirine karıştırılmamalı.”
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