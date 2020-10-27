‘500 Ermeni Türkiye’yi terk ediyor’ iddiası

27 Ekim 2020 Salı, 02:00

Cumhuriyet’e konuşan Çetinkaya, “Gidecek olanlar, 20-25 yıl önce Türkiye’ye çalışmak için gelen Ermenistanlı Ermeniler. Son yaşanan süreçte korktular ve gitme kararı aldılar. Çoğunluğu Kumkapı’da yaşıyor. Kumkapı’nın şimdiki hali malum. Bayraklar, kornalar falan...” dedi.

Bu sürecin de geçeceğini dile getiren Çetinkaya şöyle devam etti: “Ben hep barıştan yanayım. Ermenistan küçük bir devlet, bölgede bu kadar gaza gelmemesi lazım. Barış için ne gerekiyorsa her türlü fedakârlığı yapması yazım. Bir avuç toprağın kimseye faydası yok. Can bizim için daha önemli. Siyasilerin söylemleri daha sağduyu olmalı, iç politika ile dış politika birbirine karıştırılmamalı.”