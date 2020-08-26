500. yılında Leonardo Da Vıncı’ye Saygı sergisi Bodrum’da

Bodrum Belediyesi Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi, Leonardo da Vinci’ye Saygı sergisine ev sahipliği yapıyor.

Serginin açılış konuşmasını yapan IAA – Uluslararası Sanat Derneği Başkanı Ressam Bedri Baykam, Leonardo da Vinci ile Ulu Önder Atatürk arasındaki benzerliğe dikkat çekerek “Her ikisini de etüt etmiş bir insan olarak, Mustafa Kemal’in düşünce katmanları ve vizyonu, estetiği, felsefesi, askeri ve diploması alanı, edebiyat ve sanata verdiği önem, sosyal devrimleri ve bütün bunları katmanlı olarak total düşünebilme yeteneği ile Leonardo Da Vinci arasında paralellik kurabiliriz” diye konuştu.

Serginin çok müstesna bir sanatçı ve bir düşünürün anısına gerçekleştirildiğini vurgulayan Baykam, “Sanatçı, heykeltraş, yazar, mimar, mühendis, astronom, anatomist, müzisyen, jeolog, kartograf, matematikçi, mucit ve bu nedenle Da Vinci eskimiyor. Hep çağdaş kalıyor. Bugünün dijital dünyasında, Silikon Vadisi’nin dünyanın gelecek 100 yıl ya da 1000 yıllarının geleceğini kurduğu dönemde de çok katmanlı düşünce insanı örneği ile dünyada yol gösteren, eskimeyen ve hem sanatçılara hem mucitlere hem bilim insanlarına bir büyük esin kaynağı oluşturan bir insan olarak önümüzde duruyor” dedi.

KÜLTÜR VE SANAT İLE ŞEKİLLENECEK

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da konuşmasında Bodrum’un geleceğinin kültür ve sanatla şekilleneceğini vurgulayarak, “Bodrum çok şanslı, çünkü kültür ve sanat alanında çok değerli insanlar yaşamak için Bodrum’u seçiyorlar. Bu isimlerden biri de bizi bu etkinliklerimizde yalnız bırakmayan sevgili Bedri Baykam’dır” diye konuştu.

Leonardo Da Vinci’nin doğum günü 15 Nisan’ı Dünya Sanat Günü olarak tescil ettiren Bedri Baykam’a teşekkür eden Başkan Aras, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ata’mızın dediği gibi milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz hatta cumhurbaşkanı olabilirsiniz ancak sanatçı olamazsınız. Ben de bugün Bedri Baykam’ın ve bütün sanatçı dostlarımın önlerinde saygı ile eğiliyorum. Bodrum’un geleceğinin kültür ve sanatla şekilleneceğini artık biz biliyoruz ve bundan eminiz, başka bir şansımız yok. Bugünün Bodrum’unu kültür ve sanatla bezeyebilirsek eğer, tekrar o güzel günlerine, o Zeki Müren’lerin, Cevat Şakir’lerin, Neyzen Tevfik’lerin, hatta Ahmet Ertegün’lerin ve daha nice sanatçıların Bodrum’una dönebiliriz.”

Bodrum’da kültür ve sanat yaşamına emek veren çok değerli isimler olduğunu hatırlatan Başkan Aras, “Bodrum bu konuda çok zengin. Bu alanda yapılan işleri, münferit çabalar olmaktan çıkarıp Bodrum’un kimliği olarak lanse etmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi Bodrum’un her köşesinden sanat fışkırıyor” ifadelerini kullandı.

Rönesans’ın büyük dâhisi, usta sanatçı Leonardo Da Vinci sergisine emek veren ve katılan herkese tek tek teşekkür eden Başkan Aras, “Sanatın ve sanatçının yanında olan belediyecilik anlayışımıza devam edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Fakat asıl büyük özveri bizleri her etkinlikte onurlandıran, bizleri yalnız bırakmayan siz sevgili sanatseverlerin, siz olmadan buraların bir anlamı zaten yok. Sanatla ve kültürle buluşturduğumuz her insan bizim için bir kazançtır. Nitekim Ata’mızın da Cumhuriyeti emanet ettiği bizlerden istediği budur” diye konuştu.