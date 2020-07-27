51 ilde operasyon
Emniyet Genel Müdürlüğü, 51 ilde gerçekleştirdiği operasyonlarda 2 bin 688 kişiye adli işlem uyguladı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde, tabanca ve para ele geçirildi.
Uyuşturucuyla mücadele için Narkotik ekipleri tarafından 20-27 Temmuz arasında gerçekleştirilen ve 7 gün süren sokak operasyonlarında 2 bin 668 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre operasyonlarda ele geçirilenler şöyle:
-129 gram eroin
-152 kilogram esrar
-49 kilogram metamfetamin
-7 kilogram afyon sakızı
-4kilogram bonzai
-4 bin adet ecstasy
-1000 captagon
-3 bin kök kenevir
-34 adet tabanca tüfek
-87 bin 390 TL para
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