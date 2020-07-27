51 ilde operasyon

Emniyet Genel Müdürlüğü, 51 ilde gerçekleştirdiği operasyonlarda 2 bin 688 kişiye adli işlem uyguladı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde, tabanca ve para ele geçirildi.

cumhuriyet.com.tr
27 Temmuz 2020 Pazartesi, 14:37
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Uyuşturucuyla mücadele için Narkotik ekipleri tarafından 20-27 Temmuz arasında gerçekleştirilen ve 7 gün süren sokak operasyonlarında 2 bin 668  şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre operasyonlarda ele geçirilenler şöyle:

-129 gram eroin

-152 kilogram esrar

-49 kilogram metamfetamin

-7 kilogram afyon sakızı

-4kilogram bonzai

-4 bin adet ecstasy

-1000 captagon

-3 bin kök kenevir

-34 adet tabanca tüfek

-87 bin 390 TL para


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