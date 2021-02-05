53. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri adayları belli oldu

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), 53. Türkiye Sineması Ödülleri’nin 11 daldaki adaylarını belirledi. En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında iki oyuncusu aday olan Nasipse Adayız ile En İyi Erkek Oyuncu dalında iki oyuncusu aday olan Nuh Tepesi 10’ar adaylık elde ettiler. Nasipse Adayız’ın yönetmeni, senaristi ve başrol oyuncusu Ercan Kesal, En İyi Yönetmen, En İyi Senarist ve En İyi Erkek Oyuncu dallarında üç adaylık elde etti.

cumhuriyet.com.tr
05 Şubat 2021 Cuma, 10:50
53. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri adayları belli oldu
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SİYAD üyelerinin 2020 yılında Türkiye’de sinemalarda gösterilen tüm yerli yapım filmler üzerinden yaptığı oylama sonucunda En İyi Film başta olmak üzere 11 dalda beşer aday belirlendi. Oylama sonucuna göre toplam 14 film en az bir adaylık elde etti.  53. SİYAD Ödülleri için adaylık elde eden filmler ve adaylık sayıları şöyle: Nasipse Adayız (10), Nuh Tepesi (10), Bozkır (8), Bina (5), Kronoloji (4), Peri: Ağzı Olmayan Kız (4), Kovan (3), Biz Böyleyiz (2), Eltilerin Savaşı (2), Karakomik Filmler 2 (2), Sıfır Bir (2), Aether (1), Aşk Tesadüfleri Sever 2 (1), Kapan (1). 

Belgesel, kısa film ve fantastik film dallarındaki SİYAD ödülleri adayları önümüzdeki günlerde belirlenecek.  

Tüm dallarda 53. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri’ni kazananlar ise SİYAD üyelerinin yapacağı ikinci tur oylamanın ardından Mart ayında yapılacak törende açıklanacak. 

53. Türkiye Sineması Ödülleri’nin 11 daldaki adayların tam listesi: 

EN İYİ FİLM  

Aether                        

Bina                             

Bozkır                         

Nasipse Adayız       

Nuh Tepesi               

EN İYİ YÖNETİM  

Orçun Behram / Bina                                

Cenk Ertürk / Nuh Tepesi      

Eylem Kaftan / Kovan                              

Ercan Kesal / Nasipse Adayız                 

Ali Özel / Bozkır                        

EN İYİ SENARYO  

Ali Aydın / Kronoloji                 

Cenk Ertürk / Nuh Tepesi      

Can Evrenol, Kutay Uçum / Peri: Ağzı Olmayan Kız                             

Ercan Kesal / Nasipse Adayız                 

Ali Özel / Bozkır                         

EN İYİ KADIN OYUNCU PERFORMANSI  

Merve Dizdar / Eltilerin Savaşı              

Cemre Ebüzziya / Kronoloji                     

Gupse Özay / Eltilerin Savaşı                 

Elif Sevinç / Peri: Ağzı Olmayan Kız                       

Meryem Uzerli / Kovan         

EN İYİ ERKEK OYUNCU PERFORMANSI  

Ali Atay / Nuh Tepesi                                

Haluk Bilginer / Nuh Tepesi  

Ercan Kesal / Nasipse Adayız                 

Mücahit Koçak / Bozkır          

Cem Yılmaz / Karakomik Filmler 2       

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU PERFORMANSI  

Hande Doğandemir / Nuh Tepesi         

Özay Fecht / Peri: Ağzı Olmayan Kız  

Hümeyra / Biz Böyleyiz          

Nazan Kesal / Nasipse Adayız 

Selin Yeninci / Nasipse Adayız

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU PERFORMANSI  

Tansu Biçer / Kronoloji            

Çağlar Çorumlu / Karakomik Filmler 2                  

İnanç Konukçu / Nasipse Adayız 

Mehmet Özgür / Nuh Tepesi                 

Hakan Emre Ünal / Bozkır     

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ  

Barbu Balasoiu / Nasipse Adayız          

İlker Berke / Kapan                                   

Federico Cesca / Nuh Tepesi                  

Ümit Çakmaksoy / Bozkır                      

Engin Özkaya / Bina                                 

EN İYİ MÜZİK  

Esat Bargun, Uğur Ataş / Sıfır Bir                            

Ozan Çolakoğlu / Aşk Tesadüfleri Sever 2                            

Can Demirci / Bina                                     

Emir Ersoy / Kovan                                     

Nilipek / Biz Böyleyiz               

EN İYİ KURGU  

Ali Aga / Nasipse Adayız       

Naim Kanat / Sıfır Bir                                 

Yorgos Mavropsaridis / Nuh Tepesi    

Ali Özel, Mahmut Aran, Yakup İnanlı / Bozkır                     

Jan Ruschke, Selda Taşkın / Kronoloji                   

EN İYİ SANAT YÖNETİMİ  

Ufuk Bildibay / Bina                                   

Elif Domaniç / Peri: Ağzı Olmayan Kız                                    

Oya Köseoğlu / Nasipse Adayız            

Ahmet Yesevi Özel / Bozkır                    

Seda Saçlı / Nuh Tepesi                


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