56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na doğru

29 Mart 2021 Pazartesi, 11:22

56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun için geri sayım başladı. 55 sene sonra ilk kez geçen sene salgın yüzünden yapılamayan TUR 2021, bu sene 11 Nisan'da Kapadokya'dan başlayacak ve 18 Nisan'da Kuşadası'nda sona erecek. Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, yaptığı açıklamada, "56'ncı bu tur, şimdiye kadar yapılmış 55 yılın en güçlü turu olacak" dedi.

11 Nisan'da Kapadokya'dan start alıp, 18 Nisan'da Kuşadası'nda noktalanacak olan 56'ncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda ülkemizin muhteşem manzaraları eşliğinde pedalların çevrileceğini belirten Küçükbakırcı, "56'ncı Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun startını Nevşehir'de alıyoruz. Nevşehir'in anılışını Kayaşehir olarak biliyorum. Turizmde ise dünyada görülmeye değer ilk 10 il arasındaymış. Nevşehir'den start alarak Konya'ya geliyoruz. Konya'da İslami Oyunlar Şampiyonası yapılıyor. UNESCO'da 2007 yılını "Mevlana Yılı" ilan etmişti. Oradan geçerek Beyşehir'de 3'üncü startı alıyoruz. Beyşehir, dünyada güneşin batışının en güzel olduğu yer. Oradan Akdeniz'e açılan pencere olan Alanya'ya geçiyor ve orada bitiriyoruz. Alanya'dan start aldığımızda da turizm şehri olan Kemer'de 4'üncü etabı tamamlamış oluyoruz. Kemer'de bir Göğübeyli diye bir yokuş etabımız var. Bu etap, yarıştaki klasmanı değiştirebilecek nitelikte. Bu tip turlarda mutlaka bir ya da iki tane yokuş olması gerekiyor. Oradan Fethiye'ye, sonra Marmaris ve son olarak da Kuşadası'nda tamamlıyoruz. 56'ncı bu TUR, şimdiye kadar yapılmış 55 yılın en güçlü TUR'u olacak. A kategori ülkelerden katılım o kadar fazla ki, şu anda kayıtları durdurduk. 176 sayısını geçemiyoruz. Bu sayıyı şu anda doldurduk. Herhangi bir iptal olursa da bu sayıda, yedekte bekleyen 5-7 arası da ülke var. Ülkemizden Sportoto ve Salcano Sakarya olmak üzere iki tane continental takımımız katılıyor. Mücadele edecekler. Çok güzel bir tur olacağına inanıyorum" diye konuştu.

"COVID TESTİ STARTTAN ÖNCE ALINACAK, SAĞLIKLI OLAN KİŞİLERLE DEVAM EDECEĞİZ"

Covid-19 pandemisi nedeniyle sıkı önlemlerin alınacağını ifade eden Başkan Erol Küçükbakırcı, "Covid testi starttan önce alınacak, sağlıklı olan kişilerle devam edeceğiz. Her iki etapta bunu tazeleyeceğiz. Bu durumlarla ilgilenen bir sağlık grubumuz var. Son etaptan önce de Covid testi yaptırıp ülkelerine uğurlayacağız. 1-4 Nisan tarihleri arasında bir Mevlana Turu yapıyoruz. Orada da Covid testlerini özellikle istedik. Sağlık Bakanımız bu konuda azami dikkat istiyor ve ayrıca Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Turu'na destek veriyor. Bu anlamda Covid testi işlemini bilen ve yolda da bu tip durumlara müdahale edecek bir doktor ile yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



iŞTE ETAPLAR

11 Nisan'da Kapadokya'dan başlayıp 18 Nisan'da Kuşadası'nda sona erecek olan 8 etaplı TUR 2021'in rotası şöyle;

1. ETAP: Nevşehir-Kapadokya (167,3 kilometre)

2. ETAP: Konya-Konya (144,9 kilometre)

3. ETAP: Beyşehir-Alanya (212,6 kilometre)

4. ETAP: Alanya-Kemer (184,4 kilometre)

5. ETAP: Kemer-Elmalı (Göğübeli) (160,3 kilometre)

6. ETAP: Fethiye-Marmaris (129,1 kilometre)

7. ETAP: Marmaris-Turgutreis (180 kilometre)

8. ETAP: Bodrum-Kuşadası (160,3 kilometre)