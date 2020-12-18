56 saatlik sokak kısıtlaması başladı
Türkiye genelinde 56 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlama, pazartesi günü saat 05:00'te sona erecek.
Yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 21 Aralık Pazartesi saat 05:00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
HAFTA SONU NEYE İZİN VAR?
Alınan yeni önlemler doğrultusunda hafta sonu için uygulanacak ikinci sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 21.00'de başladı. Kısıtlama, 14 Aralık Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek.
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