5G hızı testi: iPhone 12, 25 Android telefonun arkasında kaldı

17 Mart 2021 Çarşamba, 16:43

Mobil analiz firması OpenSignal tarafından hazırlanan rapor, Samsung'un listenin en tepesine çıkıp sıralamaya damgasını vurduğunu ve test edilen en iyi modellerin yüzde 60'ını oluşturduğunu gösterdi.

Buna karşın Apple kullanıcıları Samsung telefonlardan yaklaşık yüzde 18 daha yavaş 5G indirme hızı tecrübe ediyor.

Geçen yıl iPhone 12 serisiyle birlikte piyasaya sürülen iPhone SE, iPhone 11 öncüllerinden de epey yavaş.

OpenSignal'ın raporu "Herkes yeni teknolojilerin öncekinden daha hızlı olmasını bekliyor" diyor.

iPhone serisinde bu her zaman doğru değil.

Listede en iyi performans gösteren telefon ortalama 56 Mbps indirme hızıyla Samsung Galaxy S21 5G'yken onu 400 dolarlık (yaklaşık üç bin TL) TCL Revvl 5G izledi.

Test edilen Samsung telefonlarının hepsi için ortalama 5G hızı 54 Mbps iken OnePlus için 53,1 Mbps, Google için 52,2 Mbps ve LG içinse 47,9 Mbps.

Ortalama 44,5 Mbps'lik 5G indirme hızıyla Apple başlıca akıllı telefon üreticilerinin en yavaşı oldu.

Apple'ın 5G özellikli ilk iPhone'unun rakiplerine kıyasla bu kadar düşük performans göstermesinin nedeni hemen belli olmadı. The Independent yorumları için Apple'la iletişime geçti.

Raporu yazan OpenSignal analisti Ian Fogg, bunun durumun radyo frekansı (RF) tasarımı söz konusu olduğunda Apple'ın Android üreticilerinin gerisinde kalmasından kaynaklanabileceğini düşünüyor.

Bununla birlikte rapor Apple kullanıcılarının 4G alanlarına kıyasla 5G alanlarındaki hızlarda en büyük sıçramayı deneyimlediğini belirtiyor.

Raporda "5G'nin mevcut olduğu bölgelerde Apple kullanıcılarının genel indirme hızı iPhone kullanıcılarının 4G indirme hızlarından 2,3 kat daha hızlıydı. Analiz ettiğimiz diğer markalar arasında bu fark LG kullanıcıları için 1,7, OnePlus ve Google kullanıcıları içinse 1,4'tü" deniyor.

ABD 5G'ye geçtikçe Apple da diğer akıllı telefon markalarıyla arasındaki deneyim farkını kapatıyor.

Kaynak: Independent Türkçe