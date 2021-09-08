6-1'lik yenilgi sonrası herkes birbirini suçladı

08 Eylül 2021 Çarşamba, 02:29

Türkiye, Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda'ya 6-1 kaybetti. Maçın ardından Şenol Güneş, Ersin Düzen, Rıdvan Dilmen ve Burak Yılmaz arasındaki tartışma gündem oldu. Şenol Güneş, Ersin Düzen, Rıdvan Dilmen, Burak Yılmaz başta olmak üzere herkes birbirini suçladı.

ERSİN DÜZEN ORTALIĞI GERDİ

TFF basın danışmanı Ersin Düzen, Hollanda - Türkiye maçının devre arasında A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’e yönelik çarpıcı bir paylaşım yaptı. Karşılaşma devam ederken üstü kapalı olarak Şenol Güneş'e istifa çağrısında bulunan Düzen şunları yazdı: "Şenol Güneş, Cebelitarık maçının ilk yarısındaki kötü oyun için “Rakibimiz Hollanda karşısında da iyi savunma yaptı. 41 dk gol yemediler” demişti. Cebelitarık kadar olamadık! A,B,C plan tutmadı, senin harf bitti. Z raporunu alsak mı artık hocam?!"

RIDVAN DİLMEN'DEN TEPKİ GELDİ

Bu sezon TRT Spor'da Ersin Düzen'in yerini alan Rıdvan Dilmen, bu mesaja tepki gösterdi. Dilmen şunları söyledi: "TFF Başkanı’nın danışmanı maç oynanırken Şenol Güneş’e karşı Z raporu alsak mı hocam diyor. Böyle bir şey olamaz, kabul edilemez. Böyle Milli Takım yönetilmez. Merih'i Ozan'ı atmayacaksınız oraya. Nihat bey önce siz çıkacaksınız. Hollanda'yı 4-2 yenince herkes sıraya giriyordu. Neredesiniz şimdi abi? 6-1 yenilince ışınlanılıyorsa, danışmanınız istifa tweeti atıyorsa olmaz."

BURAK YILMAZ: TERBİYESİZCE TWEET ATANA DUR DEMEK GEREK

Merih Demiral ve Ozan Tufan'dan sonra kaptan Burak Yılmaz gelerek karşılaşmayı yorumladı. Düzen'in attığı tweet için çok ağır eleştiride bulunan Yılmaz, "İyi günde aile olabiliyorsak kötü günde de aile olmak lazım. Önce kendi içimizdekileri temizlemek lazım. İçimizde gibi görünüp arkamızdan terbiyesizce davrananları temizlememiz lazım. Terbiyesizce tweet atanlara dur dememiz lazım. Ahbap çavuş ilişkisi ya da birilerinin adamı olarak ahkam kesmekle olmuyor. Ben kimsenin adamı olmadım. Ne Şenol’un, ne Ahmet’in ne Mehmet'in. 36 yaşındayım. Bırakmak gerekiyorsa bırakırım" diye konuştu.

A Milli takim Teknik Direktörü Şenol Güneş maç için yaptığı değerlendirmede hem Ersin Düzen hem 'şeytan' lakaplı Rıdvan Dilmen için sert ifadeler kullandı. Ersin Düzen'in soyadını vurgulayarak kullanan ve 'şeytan' dilerek Rıdvan Dilmen'e göndermede bulunan Güneş şöyle konuştu: "Yanılıyorsam, hata da benimdir. Bunu oyuncuya yüklemeyi doğru bulmam. Düzen artık şeytani düzen olmuş. Ben bu sonuçları alarak şeytani düzeni bozabilirdim."

Şenol Güneş'in açıklamasını yorumlayan Rıdvan Dilmen, "Hakaret yoksa, kimse kimsenin ekmeğiyle oynamıyorsa, eleştiri olacak" dedi. Şenol Güneş'in açıklamasını yorumlayan Rıdvan Dilmen, "Hakaret yoksa, kimse kimsenin ekmeğiyle oynamıyorsa, eleştiri olacak. Hocaya teşekkür ederim, bize 'Şeytan' diyor ya bazı güruhlar... Bizle alakası olmadığını anlattı hoca" dedi.

Kaynak: Ajansspor