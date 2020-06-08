6 yaşındaki Yasin bin 528 gündür kayıp

08 Haziran 2020 Pazartesi, 06:00

Acılı baba Yuvuz Şahin (41), yeterli soruşturmanın yapılmadığını ve kimsenin kendilerini aramadığını söyleyerek, “Sadece 15 gün aradılar, sonrasından ellerini çektiler. Araştırma yapılmadı. Bir adım bile ileri gitmedik. Hep geri gittik. Sesimizi duyuramadık. ‘Ne durumdasınız, ne yapalım’ diyen tek bir yetkili yok” dedi.

Öte yandan, Yasin için sosyal medyada “#YasinŞahinBulunsun” etiketiyle başlatılan kampanya ile arama çalışmalarının yeniden başlaması için çağrıda bulunuldu.

Anasınıfına giden Yasin, 5 kardeşten biriydi. Evinden yaklaşık 400 metre mesafedeki köy okulundan o gün de saat 13.30 gibi çıkmış. Okuldan dönen Yasin, evinin önünde oyun oynamak için saat 15.40’ta evden ayrılmış. O saatten sonra küçük Yasin’den haber alınamıyor. “Kime sorarsak, ‘görmedik’ diyor. Nasıl oluyor da kimse Yasin’i görmüyor anlamıyorum” diyen baba Yuvuz Şahin, Yasin’in kaybolduğu gün de her zamanki gibi hayvanlarını otlatmak için ormanlığa gittiğini söyleyerek, “Normalde hayvanlardan geldikten sonra her gün beni karşılardı. O gün saat 17.00 gibi eve vardığımda beni karşılamadı. Anneme sorduğumda, ‘Çocuklarla oynuyordur’ deyince aldırış etmedim. Bir saat geçtikten sonra kaybolduğunu anladık” diyor.

‘YETERLİ BİR SORUŞTURMA YAPILMADI’

Yeterli bir soruşturma yapılmamasından şikayetçi olan baba Şahin, “Jandarmadan köy yolların kapatılmasını istedim, ama hayvan güttüğüm için ve evim ormanın dibinde olunca, ‘Dağa-ormana çıkmıştır. Oralarda uyumuştur’ denilerek dağda-ormanda arama yaptılar. Jandarma ile tartışmamız oldu. ‘Çocuğumu biliyorum. Evden başka bir yere gitmez’ dedim. Jandarma, ‘İşimi bana öğretme’ dedi. Köy yollarını kapatmadılar. 3-5 gün geçtikten sonra, köy dışına çıktılar. AFAD, jandarma, köylülerimiz, sadece 15 gün aradı, sonrasından ellerini çektiler. Araştırma yapılmadı. Mutlaka bir el var. Çocuğu köyümüzden aldılar, çıkardılar. Başka bir ihtimali yok. O dönemde konuşmadığımız, husumetimiz olan kimse, düşmanımız da yoktu. Hiçbir ipucu bulamadık. Hâlâ öyle. Bir adım bile ileri gitmedik. Aksine hep geri gittik” dedi.

‘ARAYAN YOK’

Seslerini duyuramadıklarını belirten Şahin, kimsenin de kendilerini aramadığını vurgulayarak, “Ne avukatımız var ne bir şey. Dönemin başbakanı olan Davutoğlu’na BİMER üzerinden yazdık ama dönüş yapan olmadı. En son geçen yıl Ankara’dan bir ekip, 3 gün evime gelip gittiler. Ondan sonra tek bir yetkili bile görmedim. Telefonunuza kadar çocuğumu soran bir allahın kulu olmadı. Evime gelip de, ‘ne oldu, ne durumdasınız, ne yapalım’ diyen tek bir yetkili yok. Arayan yok” diye konuştu.

KAMPANYA BAŞLATILDI

Küçük Yasin için sosyal medyada ‘#YasinŞahinBulunsun’ etiketiyle başlatılan kampanya ile yurttaşlar yetkililere, arama çalışmaların yeniden başlatılması yönünde çağrıda bulundu. Yasin’in bulunmasını isteyen yurttaşlar, etkin bir soruşturmanın yürütülmesini istiyor.