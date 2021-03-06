600 yıllık tarihi yapıyı yerle bir ettiler... "Yazık çok yazık!"

06 Mart 2021 Cumartesi, 16:13

Muğla’nın Yatağan ilçesine bağlı Yeşilbağcılar köyünde, özel bir maden şirketi koruma altına alınan tescilli tarihi eser niteliğindeki Osmanlı döneminden kalma 600 yıllık hamamı yıktı.

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin tarihi hamamın yıkılmasına yazılı açıklama ile tepki gösterdi. Girgin’in, Mehmet Akif Ersoy'un şiirine de yer verdiği açıklaması şöyle:

“Eski Yeşilbağcılar yerleşim bölgesinde bulunan, 600 yıllık tarihi hamam, özel bir maden şirketinin iş makineleri tarafından tahrip edilmiş. Sebep; İş bilmemezlik mi, cehalet mi ne derseniz deyin, koruma altındaki 600 yıllık bir tarihi eser iki kepçe darbesi ile yıkılabiliyor bu memlekette! Yazık çok yazık! Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi ‘Hadi gel yıkalım şu Süleymaniye’yi desen, iki kazma kürek, iki de ırgat gerek. Ancak, hadi gel yapalım şunu geri desen, Bir Sinan, bir de Süleyman gerek’.”