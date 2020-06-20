62 yıllık çift, 2 gün arayla yaşamlarını yitirdi

20 Haziran 2020 Cumartesi, 17:31

Gaziantep, Koccağız Mahallesi'nde oturan ve 62 yıl aynı yastığa baş koyan 7 çocuk sahibi Yeter-Mustafa Al çifti, son aylarda yaşlılığa bağlı olarak yatağa bağlı hale geldi. 87 yaşındaki Mustafa Al, rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesi'nde, geçen çarşamba günü vefat etti.

Mustafa Al'ın cenazesi, aynı gün mahalle mezarlığında toprağa verildi. 62 yıllık eşini kaybettiten sonra fenalaşan 68 yaşındaki Yeter Al da dün götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Yeter Al, eşinin yanına defnedildi.



