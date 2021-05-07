64 yıllık çimento fabrikasının yıkımına başlandı

07 Mayıs 2021 Cuma, 13:56

1957 yılında Çorum’un ilk büyük sanayi tesisi olarak kurulan çimento fabrikası yaklaşık 4 yıl önce fabrika yönetimi aldığı karar ile fırın ve konkasör üretimini durdurmuş, 90 çalışanını işten çıkarmıştı.

Çorum’daki fırın ve konkasör gibi bölümlerinde üretime ara veren Brezilyalı Votorantim şirketinin sahip olduğu fabrika, yine kendi şirket bünyesinde yer alan Yozgat Çimento Fabrikası'ndan getirilen klinkeri Çorum’da öğüterek çimentoya dönüştürüyordu.

ARAZİYİ ÇORUM BELEDİYESİ ALDI

Çimento fabrikasının Çorum Belediyesine devrinin tamamlanmasının ardından söküm için tanınan 6 aylık süreç başladı. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, çimento fabrikasını ziyaret ederek firma yetkililerinden söküm aşamalarıyla ilgili bilgi aldı.

Çorum’un tarihi günlere şahitlik ettiğini söyleyen Başkan Aşgın, “Şehrimizde tarihi günler yaşıyoruz. Şuan adım adım işleyişi takip ediyoruz. Sözleşmemiz gereği firmanın 6 ay süresi var ve bu süre içerisinde burada maksimum iş güvenliğiyle, çevre sağlığıyla bu süreci tamamlayarak fabrikanın yıkımını gerçekleştirecek. Hem iş güvenliğine uygun şekilde hem çevre sağlığına uygun şekilde yıkım işlemleri devam ediyor" dedi.

Çimento fabrikası alanın ne şekilde değerlendirileceği noktasında farklı kesimlerle istişarelerde bulunduklarını belirten Başkan Aşgın nihai kararı da yine Çorumluların görüşleri ve talepleri doğrultusunda vereceklerini söyledi.