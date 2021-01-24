6,5 milyon doz aşı yarın geliyor

Bakan Koca, "İnaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümü (6.5 milyon doz) aşılar pazartesi sabahı ülkemizde olacak" dedi.

DHA
24 Ocak 2021 Pazar, 13:56
6,5 milyon doz aşı yarın geliyor
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Bakan Koca, "İnaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümü (6.5 milyon doz) aşılar pazartesi sabahı ülkemizde olacak. Tedarik planına uygun olarak teslimatlar aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak" açıklamasını yaptı.


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