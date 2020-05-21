65 yaş üstü seyahat iznine rekor başvuru!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Saat 11.30 itibariyle 65 yaş ve üzeri 29 bin 527 kişinin seyahat belgesi başvurusu onaylandı" ifadeleri yer aldı.

DHA
21 Mayıs 2020 Perşembe, 12:18

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Refakatçileri dâhil toplam kişi sayısı, 62 bin 949’dur. Bu başvurulardan onaylanan 65 yaş üzeri başvuru sayısı 12 bin 327, refakarçileri  dâhil bu sistem üzerinden onaylanan  toplam kişi sayısı 25 bin 247’dir" denildi.

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