65 yaş üstü seyahat iznine rekor başvuru!

21 Mayıs 2020 Perşembe, 12:18

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Refakatçileri dâhil toplam kişi sayısı, 62 bin 949’dur. Bu başvurulardan onaylanan 65 yaş üzeri başvuru sayısı 12 bin 327, refakarçileri dâhil bu sistem üzerinden onaylanan toplam kişi sayısı 25 bin 247’dir" denildi.

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