65 yaş ve üstüne seyahat öncesi doktor ziyareti şart

05 Haziran 2020 Cuma, 06:00

Covid-19 salgınının görülme hızı yavaşlarken bir yandan da ülkemizde hayatın yeni normal düzeni için önemli adımlar atılıyor. Hastalığın kötü seyretme riskinin yüksek olduğu 65 yaş üzeri kişilere yönelik mart ayından bu yana uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına esneklik kazandırılıyor. Açıklanan genelge kapsamında, 65 yaş üzeri kişilerin gittikleri yerde en az bir ay boyunca kalması şartı ile seyahat etmesine izin veriliyor.

Ancak pandemi nedeniyle düzenli sağlık taramalarını erteleyen 65 yaş üzeri kişilerin, seyahatte ciddi sağlık sorunları ile karşılaşmaması için sağlık kontrolünden geçmesi öneriliyor. Seyahat öncesi yapılacak tarama testlerinin, kanser, diyabet, kalp hastalığı gibi ölüm riskinin yüksek olduğu hastalıkların erken evrede tanısının konulmasına yardımcı olduğunu söyleyen iç hastalıkları uzmanı Dr. Ali Kaya, sağlık taraması sayesinde en erken döneminde tanı konulabileceğini, hatta tedavinin etkili olabilme olasılığının daha yüksek olabileceğini söyledi.

Doktorlar tarafından farklı hastalıkların risk faktörlerine sahip olduğu anlaşılan kişiler için hedefe yönelik tarama testlerinin hazırlandığını ancak rutin olarak 65 yaş üzeri kişilerde genel tarama testleri uygulandığını kaydeden Kaya, şöyle devam etti: “Rutin olarak uygulanması gerekli testler arasında tam kan sayımı, CRP, sedimantasyon, tam idrar, açlık kan şekeri, üre, kreatinin, sodyum, potasyum, AST, ALT, GGT (karaciğer fonksiyon testleri, B12 ve D vitamini) yer alır.

Ayrıca mümkünse hekim kontrolünde eksik aşıların tamamlanması, pnömoni (zatürree) gibi hastalıklara karşı da korunma ve bulaştırma açısından önemlidir.”

SOSYAL MESAFE UYARISI

Bu seyahatin önceki tatillerden daha farklı olduğunu söyleyen göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Serap Bilen Hızel de “Gerekli muayene ve tetkikleri takiben kullanmanız gereken ilaç ve destekler, gideceğiniz yerdeki hareket planı belirlenmeli çünkü Covid-19 uzunca bir süre bizlerle olacak gibi görünüyor. Yanınızda taşımanız gereken ilaçlardan cihazlara kadar doktorunuzdan görüş almalısınız. Seyahat sürecinizin her aşamasında maske olmalı, el hijyeni sağlanmalı, sosyal mesafeyi koruyacak şekilde olmalı ve bu kurallar asla gevşetilmemelidir” dedi.

SIK MOLALI SEYAHATİ TERCİH EDİN

Kalp, diyabet, tansiyon, ritim bozukluğu ve kalp yetmezliği olan hastaların seyahat öncesi sağlık kontrolünün “zorunlu seyahat bileti” gibi düşünülmesi gerektiğini belirten kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Timur Timurkaynak ise şunları söyledi: “Sıcak nedeni ile yaşanan su kaybı, sıvı hacminin ve kanın akışkanlığının azalması ve pıhtılaşma riskinin artması ile kalp krizi oluşumu kolaylaşır. Böbreklerin susuz kalması, böbrek yetmezliği, damarları büzüştüren hormon salınımı, kalp hızı ve tansiyonun artması da kalp krizi riskini tetikler. Özellikle yola çıkarken kısa süreli ve çok molalı bir seyahat tercih edilmeli. Sıcak nedeni ile vücutta su kaybı oluşmamasına dikkat edilmeli, bol sıvı tüketimi, Akdeniz tarzı beslenme seyahat döneminde de aksatılmamalıdır.”