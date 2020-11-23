66 yıldır aralıksız çalışıyor: 20 yaşında işe girdi, yalnızca 4 gün izin kullandı

23 Kasım 2020 Pazartesi, 14:57

Sırbistan'ın çalışan en yaşlı aşçısı olan 86 yaşındaki Budimirka Mladenovic, henüz 20 yaşındayken işe girdiği restoranda 66 yıldır aralıksız şekilde yemek pişiriyor. İşe girdiği günden bu yana yalnızca 4 kez izin kullanan Mladenovic, restorandaki işine adeta ömrünü adadı.



Yaşadığı Novi Pazar şehrinde "Buda Nine" olarak da bilinen Mladenovic'in tüm hayatı, yöresel yemeklerin yapıldığı restorandaki işinden ibaret.

Yoksul bir ailenin kızı olarak dünyaya geldiğini anlatan Mladenovic, o yıllarda ‘kızların çalışmasının hoş karşılanmadığını’ söyleyerek, yaşadıkları maddi sıkıntılar nedeniyle annesinin zoruyla işe başladığını kaydetti.

‘İŞİM BENİM HAYATIM OLDU’

Buda Nine, restoranın bağlı olduğu otelde kendisine bir oda tahsis edildiğini ve burada kalmaya başladığını söyledi.

Mladenovic, "İşim benim hayatım oldu. Geceleri 'Yarın ne pişirsem?' diye düşünmeye başladım. Restorana gelen misafirlerin tabaklarını bitmiş gördüğümde çok mutlu oluyorum" ifadelerini kullandı.

Çocukluğunda çamurdan yemekler yaptığını hatırladığını söyleyen Mladenovic, "İnsan doğarken yapacağı iş bellidir. Ben de işimi gerçekten severek yapıyorum" dedi. Mladenovic, 20 yıl önce emekli olmasına rağmen işi bırakmayı hiç düşünmediğini belirterek, restorana gelen misafirlerini yemeklerinden mahrum bırakmak istemediğini söyledi.

'EN DEĞERLİ MİSAFİRİM TİTO OLDU'

Şehre gelen üst düzey konukların da yaptığı yemekleri lezzetli bulduğunu aktaran Mladenovic, yemeklerinden yeme imkanı bulan en değerli misafirinin ise eski Yugoslavya Devlet Başkanı Josip Broz Tito olduğunu belirtti.

Budimirka Mladenovic, yaşı ilerlemesine rağmen sağlığı el verdiği sürece yemek pişirmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.