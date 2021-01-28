'6gen Bellek', insanın yerini izleyiciyle birlikte sorguluyor
Fazilet Kendirci'nin "6gen Bellek" isimli eseri, 26 Şubat'a kadar Piramid Sanat'ta izlenebilecek. Eser, insanın dünya ve evrendeki yerini izleyicisiyle birlikte sorguluyor.
Fazilet Kendirci'nin "6gen Bellek" isimli eseri, Piramid Sanat'ta ziyaretçiyle buluşmaya devam ediyor.
Eser, bireyin gerçeklik algısı üzerinde medyanın etkisini, toplumsal belleğin yakın tarihle kurduğu ilişkiyi ve en temelde insanın dünya ve evrendeki yerini izleyicisiyle birlikte sorguluyor.
365 altıgen tualin birleşmesiyle meydana gelen eserin ön yüzü, sanatçının anlatımıyla "insanın bir damla sudan meydana gelmesi, gelişimi, başarılarının en doruk noktasına ulaşması ve zaman içinde tekrar gücünü yitirmesiyle birlikte tekrar bir damla ile bitişini" temsil ederken arka yüzünde ise 2007-2012 yılları arasında basında yer alan haberler yer alıyor.
Dünyanın pek çok ülkesinden siyaset, sosyoloji, teknoloji, ekonomi ve ekoloji konularında yayınlanmış haberler içeren arka yüz, birbiriyle bağlantısız görünen ancak "göbek bağı" olan bu konuları yan yana getiriyor.
Kullanılan tuallerin 24 cm kenarları bir güne, 365 adet olması bir yıla, altıgen olması ise hücreye ve doğanın en kuvvetli bağına referans veriyor.
6gen Bellek, 26 Şubat’a kadar Piramid Sanat’ta izlenebilir.
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