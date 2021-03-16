7 işçinin yaşamını yitirdiği patlamada patron Coşkun, raporları abartılı buldu

16 Mart 2021 Salı, 04:00

Sakarya Hendek’te 7 işçinin yaşamını yitirdiği, 127 kişinin yaralandığı havai fişek fabrikasının sahibi Yaşar Coşkun, savunmasında bilirkişi raporunun abartılı olduğunu etti. Coşkun, “En çok mağdur olan benim. Bana teröristmişim gibi muamele yapılıyor, iş cinayeti deniliyor. Halbuki ben saygın bir işadamıyım. Benim tutuklu olmamın kimseye faydası yok” dedi.

Aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 5’i tutuklu 7 sanık, dün yeniden hâkim karşısına çıktı. Duruşma salonu binası içi ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı. Duruşmaya müştekiler, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları yanısıra CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya milletvekili Engin Özkoç, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da duruşmayı izledi. Duruşma başlamadan önce bazı müşteki ve hayatını kaybedenlerin yakınları sanıklara tepki gösterdi.

‘DIŞARDA OLMAM LAZIM’

Fabrika sahibi tutuklu sanık Yaşar Coşkun, basında çıkan haberlere göre sanki işletmelerinde devamlı kaza yaşandığı ve her defasında isim değiştirerek üretime devam ettikleri yönünde yalan haberler üretildiğini iddia ederek “Kaza olduğunda fabrikadaydım. 8.5 aydır tutukluyum. Dışarıda olmam lazım ki işçilerin de mağduriyetini gidereyim” dedi.

Coşkun’un avukatı, savunmasında “Almanya’dan alınan barutlar, sadece barut tozlarıdır. Barut imalatı için yaklaşık 1 milyon civarında teçhizat gerekiyor. Kaldı ki bununla ilgili bakanlıktan izinler de alınmış değil. Bu sadece soyut bir iddiadır” ifadelerine yer vermişti. Fabrikadan sorumlu müdür tutuklu sanık A.A. savunmasında, barut üretimi odalarında sıfırdan barut üretimini gördüğünü iddia ederek “Barut üretimi iki odada yapılıyordu. Çin Mahallesi’nde olup olmadığını bilmiyorum” dedi.

6 KEZ PATLAMA YAŞANMIŞ

Duruşma öncesi, olayda hayatını kaybedenlerin yakınları açıklama yaptı. Patlamada yaşamını yitiren Sebahattin Tepeçınar’ın ablası Hatun Tepeçınar, acılarının her gün kat kat arttığını belirterek “Gerçek adaleti istediğimiz için buradayız” dedi. Hayatını kaybeden Mahmut Seyfi Çanakçı’nın yeğeni ve müşteki avukatı Gülşen Uzuner, “7 canımızı kaybettik burada. Bunların hesabının sorulması için hep birlikte mücadele ediyoruz, asla vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da “Bu fabrika daha önce defalarca bu tür patlamaların yaşandığı bir yer. Daha önce 6 kez patlama yaşanmış ama yine farklı isimler altında üretime devam edilmiştir” dedi.

