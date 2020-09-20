7 yaşındaki Ramazan yapay kalple hayata tutundu

20 Eylül 2020 Pazar, 13:07

Yapay kalplerin çok daha efektif hale getirildiğini, dünyada kullanım yaygınlığının da özellikle son 10 yılda çok arttığını ifade eden Kırali, bundaki en önemli nedenin organ bağışındaki yetersizlik olduğunu söyledi.

Kırali, pandemiyle birlikte Türkiye'de kalp nakli sayılarının gerilediğine dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Bu da demektir ki kalp yetmezliği olan ve bununla birlikte yaşama şansı pek bulunmayan tüm hastaların hayatlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalma oranı gittikçe artıyor. Uzun yıllardır bu yapay kalp cihazları ülkemizde de kullanılmakta. Bu sene kullanımları bir miktar daha arttı. Bu cihazlarla amacımız, hastalara süre kazandırarak belki seneye, belki 5 sene sonrasına kadar hayatta kalmalarını sağlayarak pandemi geçtikten sonra artacağına inandığımız organ bağışı ile birlikte bir kalp nakli imkanına kavuşmalarını sağlamaktır."

Ülkemizde bu yıl organ bağışlarında bir azalma söz konusu. Bu tabii ki hiç istenmeyen bir durum, çünkü bir organla yeniden hayata tutunabilecek çok hastamız var."

Vatandaşlara organ bağışı yapmaları noktasında çağrıda bulunan Kırali, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnşallah önümüzdeki dönemde bağış sayısı artar da hakikaten bir nakil ile hayata yeniden kavuşabilecek hastalarımızın bu şansını da elinden almamış oluruz. Çünkü bu yapay kalp herkese takılabilecek bir alet değil. Belli sınırları var, o sınırların içinde olmayan hastaların işleri çok daha zor. O nedenle gerçek bir beyin ölümü olmuş, geri gelmesi düşünülmeyen bütün hastalarımızın yakınlarının organ bağışı konusunda çok hassas olmalarını hem rica ediyoruz hem de bunun bir insanlık görevi olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Bugün Türkiye'de yaklaşık 1500 hasta, kalp yetmezliği sebebiyle kalp nakli bekliyor. Bunlara bir şekilde yapay kalplerle destek olunması hayata tutunmaları için şarttır. Biz de elimizden geldiği ölçüde bu hastalarımızı Koşuyolu Kalp hastanemize bekliyoruz."

"YAPAY KALPLE AMAÇ, HASTANIN YAŞAMA DEVAM ETMESİ"

Yeşilova'nın takibini gerçekleştiren Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Özge Altaş da "Ramazan'daki tek amacımız kalp naklini beklerken birincisi başına bir şey gelmesin, yaşamı devam etsin, ikincisi rahat yaşasındı." dedi.

Yapay kalbe ilişkin bir adaptasyon sürecinin olduğunu ve kişinin cihazla nasıl yaşaması gerektiği konusunda adaptasyon programlarının bulunduğunu aktaran Altaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ramazan en küçük hastalarımızdan biri. Zaten şu an halihazırda Türkiye'de kalp nakli veya daha doğrusu organ bağışı çok düşük seviyede. Özellikle çocuklarda daha da kısıtlı. Bu yüzden yaklaşık 200'den fazla da kalp nakil listesinde bekleyen hastamız var, bunların 10'u 16 yaş altı çocuk. O yüzden ülkemizdeki insanları duyarlı olmaya çağırırken, bağışı daha çok birbirlerine anlatıp özendirmelerini istiyorum. Özellikle bu korona döneminde hem bağış hem de bağışlanan kalplerin kabulünde azalma görüyoruz. Bu nedenle uygun hastalarda, sıkıntıya girmiş hastalarımızda hem yaşamlarını devam ettirebilmeleri için hem de kalp naklinin bekleme döneminde sıkıntı yaşamamaları için destek cihazını takmaya devam ediyoruz."