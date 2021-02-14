70 bin dolar ödedi, dünyanın en büyük PlayStation 5'ini satın aldı

14 Şubat 2021 Pazar, 17:06

PlayStation 5, geçen yıl oyun severlerle buluşmuştu. Bir YouTuber işin boyutunu bambaşka bir seviyeye taşıdı ve 70 bin dolara kıyıp kendisine dev bir PS5 satın aldı.

Webtekno'nun haberine göre, ZHC isimli YouTube kanalında yayımlanan bir videoda görülebilen PS5, kanal ekibi tarafından özel tasarımlarla 'süslenmek' için satın alındı.

3 metrelik ve 227 kg ağırlığındaki dev PS5 üzerinde kanal ekibi iki farklı tasarımdan oluşan bir mural çalışması yaptı.

PS5'in iki farklı yüzünde iki farklı konsept için çizim yapan kanal ekibi, bu dev PS5'e renk katmak için toplamda 100 saatlerini harcadılar.

İşte dev PlayStation 5 videosu: