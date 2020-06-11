70 yıl sonra Pink Floyd’un müziğiyle fırtına gibi esen animasyon filmi, Destino
Biri Amerikalı diğeri Avrupalı iki yetenekli ve yaratıcı insan 1945 yılında birbirini buluyor ve bir animasyon filmi için işbirliği kararı alıyor. İki kişiden Walt Disney, diğeri sürrealist İspanyol le Salvador Dali. İkisinin nasıl karşılaştığına dair rivayet muhtelif.
Bu iddialardan birine göre, ikisi Hollywood’un ünlü yapımcısı Jack Warner’in evindeki bir parti sırasında karşılaşmış. Dali o sırada Alfred Hitchcock’un Spellbound filmi için bir rüya dizisi tasarlıyor.
Ressam Disney hayranı ve hatta ona büyük Amerikalı sürrealist gözüyle bakıyor. Dali ve Disney Destino (Kader) diye adlandırdıkları kısa bir film yapmaya karar veriyorlar. 1946 yılında Dali film üzerinde çalışmaya başlıyor, 22 tane tablo ile 135’ten fazla storyboard hazırlıyor. Altı dakika ve 40 saniye süren bu animasyon filmini tamamlamak 50 yıl filan sürüyor. 2. Dünya Savaşı’nın finansal sıkıntıları nedeniyle Disney stüdyosu filmi rafa kaldırıyor.
1999 yılında yeğen Roy E Disney, “Fantasia 2000”in yapımı sırasında animasyon filmini tekrar ele alıyor. Walt Disney ve Dali görememiş olsa da “Destino” 2003 yılında New York Film Festivali sırasında gösteriliyor ve aynı yıl “En İyi Kısa Animasyon” filmi dalında Oscar kazanıyor. Hikâyenin ilginç bir noktası daha var.
1940’lardaki animasyon filmiyle 1999’daki versiyonunu Disney Stüdyoları’nın en yetenekli animasyon sanatçısı John Hench yapıyor. 65 yıl Disney’de çalışan ve emekliye ayrılmış olan Hench 90’lı yaşlarda “Destino” için tekrar stüdyoya dönüyor. “Destino” şimdi Pink Floyd’un müziğiyle yine ve yeniden gündemde.
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