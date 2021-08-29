70 yıldır göğüs hastalıkları konusunda hizmet veren Nusret Karasu Hastanesi kapatıldı

29 Ağustos 2021 Pazar, 04:00

Ankara’da özel bir hastane olan ve 70 yıldır göğüs hastalıkları konusunda yurttaşlara hizmet veren Nusret Karasu Göğüs Hastalıkları Hastanesi, pandemi döneminde “fiziki yetersizlik” gerekçesiyle kapatıldı. Hastanenin kapanmasının ardından 50 kişi tazminatsız işsiz kaldı. Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Muharrem Baytemür, hem hastaneye sahip çıkılması hem de çalışanlarının haklarını alabilmesi için Sağlık Bakanlığı ile görüşeceklerini belirtti. Baytemür, pandemi sonrası 2025 yılına kadar dünyada 6.3 milyon tüberküloz (verem) hastası olabileceğine yönelik açıklamalara dikkat çekerek, hastanenin tüberküloz vakalarıyla mücadelede kullanılabileceğini söyledi.



Muharrem Baytemür

TEK HASTANEYDİ

Ankara halkına 1952 yılından beri hizmet eden, özellikle tüberküloz ve akciğer hastalıkları alanında çalışan, 70 yatak kapasiteli, mülkiyeti Ankara Verem Savaş Derneği’ne ait Nusret Karasu Göğüs Hastalıkları Hastanesi, haziran ayında “fiziki yetersizlik” gerekçesiyle kapatıldı. Hastanede çalışan 50 kişi ise, hem işsiz kaldı hem de tazminatlarını alamadı. Konuya ilişkin konuşan Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Muharrem Baytemür, “Bu hastane uzun yıllar akciğer hastalıklarıyla mücadele etmiş bir hastaneydi. Özel bir hastane ama arsası valilik tarafından verilmiş ve uzun süredir kamu yararına çalışan bir hastane. Ayrıca Ankara Kalesi’ne çıkarken bulunan tek hastaneydi” dedi. Pandemi döneminde böyle bir hastanenin kapatılmasının uygun olmadığını vurgulayan Baytemür, “Biz buranın iyileştirilerek yeniden açılmasını, bakanlığın devralmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Baytemür, pandemi sonrası tüberküloz vakalarında artış olabileceğine yönelik açıklamalara da dikkat çekerek şunları kaydetti: “Stop Tuberculosis Ortaklığı İcra Direktörü Dr. Lucica Ditiu, ‘Tüberküloz ile mücadelede on iki yıllık etkileyici kazanımlar, salgın döneminde trajik bir şekilde başka bir bulaşıcı solunum yolu enfeksiyonu tarafından tersine çevrildi’ diyerek, 2020- 2025 arasında dünyada 6.3 milyon tüberküloz hastası ve 1.4 milyon tüberküloz kaynaklı ölüm olabileceğini söyledi. Burası pandemi sonrasında da tüberküloz amaçlı bir hastane haline getirilebilir.”