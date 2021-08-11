700 bin kamu işçisini ilgilendiren haber! Anlaşma sağlandı
Yaklaşık 700 bin kamu işçisini kapsayan kamu çerçeve protokolünde anlaşma sağlandı. Sözleşme, bugün imzalanıyor.
İktidar ile Türk-İş ve Hak-İş arasında devam eden kamu çerçeve sözleşmesi bugün imzalanıyor. İmzanın öğleden sonra Türk-İş’te atılması bekleniyor.
YÜZDE 11-12 ZAM BEKLENİYOR
Sözleşme ile asgari ücret seviyesindeki düşük ücretlerin 4 bin TL’nin üzerine çıkarılması, ardından da ilk altı ay için ücretlere yüzde 11-12 civarında zam bekleniyor. Görüşmelerde ilk altı ay zammının yüzde 11 olacağı konuşulmuştu. Ancak bu zammın bir puan daha artırılması beklentiler arasında yer alıyor.
TAŞERON İŞÇİLERİN TAYİN HAKKI
Ayrıca taşeron işçilerin tayin hakkı yoktu. İşçilere yapılacak yasal düzenlemenin ardından tayin hakkı verilmesi de bekleniyor. Sözleşmede kıdem zammı konusunda da düzenleme olduğu ifade ediliyor.
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