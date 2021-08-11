Borç içindeki AKP'li Çorum Belediyesi'nden 28 milyon Liralık ihale
Borç batağındaki AKP'li Çorum Belediyesi, dört yıldır yapımı tamamlanamayan yeni belediye binası için 28 milyon Liralık bir ihale daha düzenledi.
Borçlanma konusunda Sayıştay Başkanlığı’ndan uyarılar alan AKP’li Çorum Belediyesi, yapımı dört yıldır devam eden yeni belediye hizmet binası inşaatı için milyonlarca liralık bir ihale daha yaptı.
BirGün'den İsmail Arı imzalı habere göre, AKP’li Çorum Belediyesi, yeni belediye hizmet binası yapımı için ilk ihaleyi 13 Şubat 2017 tarihinde düzenledi. İhaleyi tam 43 milyon 333 bin TL teklif veren Rg İnşaat Enerji Şirketi’nin aldığı açıklanmıştı.
KAMU İHALE BÜLTENİ
Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, yapımı dört yılda tamamlanamayan belediye binası inşaatı “Yeni Belediye Hizmet Binası İkmal Yapım İşi” adı altında bir ihale daha düzenledi. 21 Haziran 2021 tarihinde düzenlenen ihale, 28 milyon TL teklif veren Özen-El İnşaat ile Bulut Park İnşaat iş ortaklığına verildi.
Şirket ile AKP’li belediye arasında imzalanan sözleşmeye göre de belediye binası inşaatının 20 Şubat 2022 tarihine kadar bitirilmesi istendi. Yeni belediye hizmet binası için düzenlenen iki ayrı ihalenin toplam bedeli ise 71 milyon 333 bin TL’yi buldu.
"YENİ BİNAYA İHTİYAÇ YOK"
Çorum Belediye Meclisi’nin CHP Grup Başkanı Tuncay Yılmaz, BirGün’e yaptığı açıklamada, milyonlarca liraya yaptırılan yeni belediye hizmet binasına ihtiyaç olmadığını vurgulayarak şunları söyledi:
Kentte 15 bin kişilik stadyuma da ihtiyaç yoktu ama Çorum Belediyesi bunu inşa etti. Yeni belediye hizmet binasına da ihtiyaç yoktu ama milyonlarca lira harcayarak yapıyorlar. Hatta belediye imam hatip lisesine ihtiyaç olmamasına rağmen onu da yaptı. Belediye üzerine vazife olmayan ne kadar iş varsa hepsini yaptı. Diyanetin, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yapması gereken ne kadar iş varsa hepsini belediye yaptı.
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