72. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu
ABD'de "Televizyonun Oscarları" olarak nitelendirilen 2020 Emmy Ödülleri'nin kazananları belli oldu.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle izleyicilerin ve ödül adaylarının olmadığı Los Angeles'taki Staples Tiyatrosu'nda düzenlenen 72. Emmy Ödül Töreni video konferans şeklinde gerçekleşti.
Ödül töreninde, "En İyi Drama Dizisi" ödülüne "Succession" layık görülürken, dizideki performansıyla Jeremy Strong, "En İyi Erkek Oyuncu" (Drama) ödülünü aldı.
"En İyi Komedi Dizisi" ödülünü 7 ödüllü "Schitt's Creek" alırken, "Watchmen" de "En İyi Mini Dizi" ödülünün sahibi oldu.
2020 Emmy Ödülü kazanan yapımlardan bazıları şöyle sıralandı:
En İyi Drama: "Succession"
En İyi Komedi: "Schitt's Creek"
En İyi Erkek Oyuncu, Drama: Jeremy Strong, "Succession"
En İyi Kadın Oyuncu, Drama: Zendaya, "Euphoria"
En İyi Erkek Oyuncu, Komedi: Eugene Levy, "Schitt's Creek"
En İyi Kadın Oyuncu, Komedi: Catherine O'Hara, "Schitt's Creek"
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Drama: Billy Crudup, "The Morning Show"
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Drama: Julia Garner, "Ozark"
En İyi Mini Dizi: "Watchmen"
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