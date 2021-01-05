72 saatte 5 puan gitti!
Galatasaray Konyaspor'a 4-3 yenilirken eksikler hissedildi, orta saha tel tel döküldü.
Belki de sezonun en kötü futbolunu oynadı Galatasaray Konyaspor deplasmanında.
Onlarca değil, tonlarca bahane üretebilirler. O sakattı, bu cezalıydı, Omar'ın şokunu atlatamadık diye listeyi uzatabilirsiniz. Ne var ki, kötü futbolu, daha doğrusu mücadele eksikliğine, daha net ifadeyle koşmamaya bahane değil bunlar.
Sonuçta Galatasaray'ın 7-8 eksiği vardı evet, ama Konyaspor'un da bir o kadar oyuncusu forma giyememişti. Gelgelelim, Konyaspor'un yedekleri, Galatasaray'ın kenarda bekleyenlerinden on kat daha yüreklice oynadılar. Arda, Feghouli gibi orta alanı çekip çevreleyenler olmadığında Belhanda'nın daha motive oynaması gerekiyordu. Galiba biten, 3.5 milyon avroluk ballı sözleşmesinin uzatılmamasına kızmış oynamıyormuş Faslı yıldız. Aslında yıldız da değil ya neyse ama koyunun olmadığ yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler eskiler!
Neyse biz yine maça dönelim, Belhanda yoktu, ama Ömer de yoktu, ama son haftaların flaş ismi Taylan da yoktu. Ekre Akbaba ise nasıl bir futbolcu anlamak güç? Tamam 2 sakatlık geçirdi ama iyileşeli de 2 yıl oldu!
13 milyon Avroluk santrfor Diagne'yi saymıyorum. 2 gol attı, ama biri tekrarlanan penaltıdan, öteki arkadaşı Oğulcan'ın al da at dediği pozisyonda. Fark yaratacağı ataklarda yok. Ya saçı ile oynuyor, ya formasını düzeltiyor. Falcao faciasının yaşanıdğı bir iklimde Diagne'nin de aynı takımın santrforu olması bir vahim bir durum. Bu akadar iki verimsiz forveti seçmek bile bir kulübün çok kötü idare edildiğini kanıtıdır!
Sahaya dönersek, savunma da döküldü. Luyindama'nın yaptırdığı penaltı 8. sınıf bir stoper ürünüydü. Lines maçı çözen Daçi karşısında aciz kaldı. Keza Saracchi de Skubic'i tutamadı gitti. Bu kadar kötü forvetler, bu kadar çap yoksunu bekler, oynamayan bir merkez orta saha ve dökülen stoperlerle inanın 4-3'lük skor bile az Galatasaray için. 3 golü de saman alevi gibi parladıkları ya da tepki verdikleri dakikalarda attılar.
Ruhları yoktu.
Mücadele güçleri yoktu.
İnançları hiç yoktu!
Fatih Terim ve yönetim şapkalarını önlerine koyup düşünmeliler; bu yılki planımız ne diye.
Çünkü biri kart görüp öteki sakatlandığında 72 saat içinde 5 puan kaybediyorsa bir takım sorun büyüktür.
Düşünsenize Antalya'ya gol atamıyorsun, Konya'ya 4-3 yeniliyorsun...
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