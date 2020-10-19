75. Yunus Nadi Ödülleri Sahiplerini buldu

19 Ekim 2020 Pazartesi, 05:30

2020 Yunus Nadi Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl 75’incisi düzenlenen yarışmada, 6 dalda 8 eser ödüle değer bulundu. 75’inci Yunus Nadi Ödülleri, pandemi şartları da dikkate alınarak kasım ayında gerçekleşecek törenle sahiplerine verilecek.



Öykü dalında 143, Roman dalında 99, Şiir dalında 112, Sosyal Bilimler Araştırması dalında 23, Karikatür dalında 67, Fotoğraf dalında 21 olmak üzere toplam 465 yapıtın değerlendirildiği 75’inci Yunus Nadi Ödülleri’ni kazananlar şu isimler oldu: “Şiir” dalında Gonca Özmen ve Mehtap Meral, “Roman” dalında Ömer F. Oyal, “Öykü” dalında Murat Çelik ve Kadri Öztopçu, “Sosyal Bilimler Araştırması” dalında Prof. Dr. Şaduman Halıcı, “Karikatür” dalında Önder Önerbay, “Fotoğraf” dalında ise Zehra Çöplü.

Bu yıl Yunus Nadi Ödüllerinde zorlu bir değerlendirme sürecinin ardından kararlarını veren seçici kurullar, toplam 465 yapıtı inceledi.

ŞİİR

75’inci Yunus Nadi Ödülleri’nin “Şiir” dalında Ataol Behramoğlu, Muzaffer İlhan Erdost, Doğan Hızlan, Turgay Fişekçi ve Eray Canberk’ten oluşan seçici kurulu, ödülün “Bile İsteye” adlı yapıtı ile Gonca Özmen ve “İncirin İçindeki Arı” yapıtı ile Mehtap Meral arasında paylaştırılmasını kararlaştırdı.











KARİKATÜR

Karikatür Seçici Kurulu Metin Peker, Kamil Masaracı, Muhittin Köroğlu, Zafer Temoçin, Akdağ Saydut ve Murat Sayın’dan oluştu “Karikatür” dalındaki ödül Önder Önerbay’ın yapıtına verildi.













ÖYKÜ

“Öykü” dalında, Hikmet Altınkaynak, Sezer Ateş Ayvaz, Seval Şahin, Mehmet Zaman Saçlıoğlu ve Murat Yalçın’dan oluşan seçici kurul ödülü, “Eve Dönmeyen Hayvan” adlı kitabıyla Murat Çelik ve “Kimsenin Bilmediği İnsanlar” adlı kitabıyla Kadri Öztopçu arasında paylaştırdı.







ROMAN

“Roman” dalında, Adnan Binyazar, İrfan Yalçın, Konur Ertop, Asuman Kafaoğlu Büke ve Zeynep Aliye’den oluşan seçici kurul ödülün “Gemide Yer Yok” adlı kitabı ile Ömer F. Oyal’a verilmesine karar verdi.











SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMASI

Seçici kurulu Prof. Dr. Rona Aybay, Dr. Alev Coşkun, Prof. Dr. Barış Doster, Prof. Dr. Emre Kongar, Prof. Dr. Ahmet Mumcu, Prof. Dr. Örsan Kunter Öymen ve Doç. Dr. Deniz Yıldırım’dan oluşan “Sosyal Bilimler Araştırması” dalında ödülün sahibi ise “Yüzellilik Gazeteciler” adlı araştırma dosyasıyla Prof. Dr. Şaduman Halıcı oldu.











FOTOĞRAF

İsa Çelik, Coşkun Aral, Garbis Özatay, İbrahim Yıldız ve Dr. Ersin Turan’dan oluşan seçici kurul tarafından belirlenen “Fotoğraf” dalındaki ödülün sahibi de Zehra Çöplü oldu.









Kasım ayında gerçekleşecek olan 75. Yunus Nadi Ödülleri ödül töreniyle ilgili bilgilendirme, önümüzdeki günlerde gazetemizden yapılacak.



