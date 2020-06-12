769 yıllık Cacabey Kervansarayı yenilenmezse yok olabilir!

12 Haziran 2020 Cuma, 06:00

Kervansarayın giriş kısmının sol tarafında bulunan ve mihrabında döneminin sanatını yansıtan işlemelerin olduğu mescit kısmı tahrip edilmiş. Taş üzerine yapılan işlemelerin büyük kısmı da kırılmış.

Anadolu Selçuklu yapısı kervansaray, 1251’de Sultan 2. Gıyasettin Keyhüsrev döneminde, Kırşehir Emiri Nurettin Caca tarafından yaptırıldı.

Tarihi kervansarayın bağlı olduğu Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü ise tarihi yapının “akar” yani gelir getiren yapılar arasında bulunduğunu ve kiralanması gerektiğini bu yüzden de herhangi bir restorasyon çalışmasının bulunmadığını açıkladı.