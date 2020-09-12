77. Venedik Film Festivali bu akşam son buluyor

12 Eylül 2020 Cumartesi, 14:46

Amerikan sinemasının ağır toplarının, önceki yıllara oranla çok az olması ve yıldız oyuncuların Lido yolculuğuna çıkamamaları sonucu, festivalin düzeyinin düşük olduğunu ileri süren maskeli yapay zekalıların bol olduğu bir ortamda, jürinin de alışılageldiğimizden daha dengeli ve diplomatik kararlar almak zorunda kalacağı ortada.

EN GÜÇLÜ ADAY

Büyük stüdyoları dışında gerçekleştirilen, Hollywood yapımı düzeyli bir geniş kitle sineması örneği olan "Nomadland"ın, Altın Aslan'ın en güçlü adayı olduğu, festival daha başlamadan ilan edilmişti zaten! Üstelik, konusuyla ilginç, biçimiyle de çekici olan bu filmin yönetmeni, 1982 Pekin doğumlu Chloé Zhao, eğitimini tamamladığı ABD'ye yerleşmiş Asya kökenli genç kadın sanatçı kimliğiyle de, kağıt üzerinde ideal bir adaydı. Ayrıca, filmin baş oyuncusu ve ortak yapımcısı olan Frances McDormand gibi yetenekli ve saygın bir adın da jenerikte yer alması, artı bir avantaj değil miydi?

Kısacası, Altın Aslan'ı bulabilmek için, "üstün yapay zekalı sinemasever bir robot"a danışmaya bile ihtiyaç kalmamıştı..

Asıl önemli olan, içeriği ve biçimiyle, filmin genelde nasıl karşılandığı, nerede yer aldığıdır kuşkusuz.

Ancak, "Nomadland"la ilgili düşünce ve görüşlerin şu anda sizlerle paylaşılması mümkün değil. Cuma sabahı Lido adasında filmi izleyebilenler, akşam saat 23'e kadar ağızlarını ve kalemlerini tutmak zorundalar. Toronto rica edince, Venedik de kabul etmiş bu ambargoyu..

Neden mi? Salonlarını sadece yerel sinemaseverlere açma kararı alan, profesyonel katılımcıların sanal ortamda izlemek zorunda kalacakları bu güzün ikinci tuhaf etkinliği Toronto Festivali'nden, "Nomadland"ın ilk gösterimi Venedik'te hava karardıktan sonra başlayacak da ondan!

Filme ilişkin olumlu/olumsuz görüşlerin, Kuzey Amerika prömiyeri öncesi kafa karıştırmasından, yüksek beklenti basıncını düşürmesinden çekiniyorlar!

Bu cumartesi gecesi, Lido adasında açıklanacak ödül listesi de, korkarım, sorgulanması gerekirken daha sıkıca sarıldığımız bu tür kötü ve zararlı alışkanlıklardan payını almış "tuhaf" bir liste olacak...