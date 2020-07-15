8-0 kazandı ligde kaldı

15 Temmuz 2020 Çarşamba, 08:24

İngiltere Championship'te Wigan Athletic, ezeli rakibi Hull City'ye 8-0'la tarihi bir fark attı.

Wigan Athletic lig tarihinde en farklı galibiyetine Hull City karşısında ulaştı. 12 puanlık cezayla sezona başlayan Wigan, ezeli rakibi Hull City’yi 8-0 mağlup ederek ligde kalmayı garantiledi.

İlk yarıyı 7-0’lık inanılmaz bir skorla kapatan Wigan, daha önce 2017 senesinde Oxford’u 7-0 mağlup etmişti. ikinci yarıda Kieran Wodell’in bir gol daha bularak hat-trick yapmasıyla 8. golünü kaydeden takım, kulüp rekorunu kırmış oldu.

Takımın diğer gollerini Kal Naismith, Kieffer Moore, Jamal Lowe (2) ve Joe Williams kaydetti.

Öte yandan Hull City’nin düşme tehlikesi devam ediyor