8 aydır maaş alamayan belediye çalışanı: ‘Eşimin, çocuklarımın yüzüne bakamıyorum’

23 Şubat 2021 Salı, 06:00

Pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntılar devam ederken Bitlis’e bağlı AKP’li Adilcevaz Belediyesi’nin işçilerin maaşının, “belediye kasasında para bulunmadığı” gerekçesiyle 8 aydır ödemediği ortaya çıktı. Telefonla ulaştığımız ismini vermek istemeyen bir belediye çalışanı, “Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Eve gidip eşimin, çocuklarımın yüzüne bakamıyorum” dedi. Adilcevaz Belediyesi Başkanı Necati Gürsoy ise maaşların 3,5 aydır ödenmediğini öne sürerek belediye arazini maaşları ödemek için sattıklarını açıkladı. Gürsoy, yaşanan bu durumun sadece AKP belediyesinde değil CHP ve HDP dahil olmak üzere tüm belediyelerde yaşandığı iddia etti.

Ülke genelinde yaşanan ekonomik sıkıntılar devam ederken Adilcevaz Belediyesi’nde çalışan işçilerin ise maaş alamadıkları için mağdur oldukları öğrenildi. 8 aydır her gün mesai saatlerinde işe gidip gelen çalışanlar emeklerinin karşılığını almak için bekliyor. İsmini vermek istemeyen bir belediye çalışanı yaşanan süreç nedeniyle ağır bir depresyon geçirdiğini belirterek, “Düşünsenize belediyede kadrolu çalışansınız ama maaş alamıyorsunuz. Akrabaya, eşe, dosta muhtaç durumdasınız. 8 aydır bugün ödenecek maaşlarımız, yarın ödenecek diye sabrettim. Ama artık dayanacak gücüm kalmadı. Eve gidip eşimin, çocuklarımın yüzüne bakamıyorum. İhtiyaçlarını karşılayamıyorum” diye konuştu.

‘KENDİ BELEDİYELERİNDE ÇALIŞANLARIN HALİNİ GÖRMÜYORLAR MI?’

Bazı arkadaşlarının durumunun kendisinden de daha kötü olduğunu vurgulayan belediye çalışanı, “Ak Partili siyasetçiler yaptıkları her konuşmada ekonominin büyüdüğünü vs. söylüyor. Bu mu büyüme? Kendi belediyelerinde çalışanların halini görmüyorlar mı? CHP’li bir belediye 8 ay işçi maaşlarını ödemese dillerinden düşürmezlerdi” dedi.

‘İŞTEN ATILMAKLA TEHDİT EDİLİYORUZ’

İsmini vermek istemeyen bir diğer belediye çalışanı ise şunları söyledi: Belediye arazisi 1 milyon 180 milyara satıldı. Bu para ile maaşlarımızın ödeneceği söylendi. Ama bize ödenen bir şey yok. İki çocuğum var. Eşim hamile. Babam emekli onun maaşıyla geçiniyorum. Birçok arkadaşımızın elektriği borçlar nedeniyle kesildi. İnsanlar bu maaş sorunu nedeniyle boşanmaya başladı. Esnaf bir ara borç veriyordu şimdi o da vermiyor. Belediye başkanını bir yerlere şikayet edince sürülüyoruz. İşten atılmakla tehdit ediliyoruz.”

‘BELEDİYE ARAZİSİNİ SATTIK’

Konuya ilişkin gazetemize açıklama yapan Adilcevaz Belediyesi Başkanı Necati Gürsoy çalışanların maaşlarının 3,5 aydır ödenmediğini belirterek, “8 ay gibi bir durum söz konusu değil. Daha önceden de birkaç ay ödemediğimiz aylar olmuştu. Son 3,5 aydır da ödeme yapamadık. Haftaya çalışanların maaşlarını ödeyeceğiz. Pandemi nedeniyle imkanlarımız azaldı. Personel sayımız fazla. Bu durum sadece bizde değil AKP, CHP, HDP dahil olmak üzere tüm belediyelerde yaşanıyor” dedi. “Belediye arazini maaşları ödemek için sattınız mı?” şeklindeki sorumuza ise Başkan Gürsoy, “Evet. Belediye arazini sattık. Alınan paranın 602 bini işçi maaşlarına ayırdık. 200 bin SGK ödedik. Biraz mazot vs. borcu ödedik. Geriye bir şey kalmadı. Açık fazla” ifadelerini kullandı.