8 ilde kısıtlamalar yeniden gündeme geldi
Sağlık Bakanlığı'nın 100 bin nüfusta koronavirüs (Covid-19) vaka haritasına göre 8 ilde yeniden kapanma gündeme geldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, salgında yeni bir döneme girildiğini duyurarak, illerin haftalık vaka sayılarını her hafta başında paylaşacaklarını belirtmişti.
KRİTİK TARİH 15 MART
Bakanlığın açıkladığı, 100 bin kişide 100'ün üzerine vaka görülen ve yüksek riskten çok yüksek risk grubuna geçen iller için kritik tarih 15 Mart. Bu tarihe kadar vaka sayılarında düşüş görülmemesi durumunda bu kapsamdaki 8 ilde restoran ve kafeler yeniden kapanacak.
ÇOK YÜKSEK RİSKLİ 8 İL
İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Mersin ve Kilis açıklanan son tablo sonucu yüksek riskli grubundan çok yüksek riskli grubuna geçmişti.
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