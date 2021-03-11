8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılan kadınlara polis baskını ile gözaltı

İstanbul'da 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılan en az 10 kadın evlerinden gözaltına alındı.

cumhuriyet.com.tr
11 Mart 2021 Perşembe, 00:25
8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılan kadınlara polis baskını ile gözaltı
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İstanbul'da 8 Mart’ta düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşü’ne katıldığı gerekçesiyle çok sayıda kadının, evlerine yapılan polis baskınlarıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Çağdaş Hukukçular Derneği'nin sosyal medya hesabından aktardığı bilgilere göre 10 kadın 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla evlerinden gözaltına alındı. 


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