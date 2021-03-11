8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılan kadınlara polis baskını ile gözaltı
İstanbul'da 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılan en az 10 kadın evlerinden gözaltına alındı.
İstanbul'da 8 Mart’ta düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşü’ne katıldığı gerekçesiyle çok sayıda kadının, evlerine yapılan polis baskınlarıyla gözaltına alındığı bildirildi.
Çağdaş Hukukçular Derneği'nin sosyal medya hesabından aktardığı bilgilere göre 10 kadın 'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla evlerinden gözaltına alındı.
8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü’ne katılan müvekkillerimiz ev baskınları ile gözaltına alınıyor. Henüz gözaltı kararını görmemekle birlikte müvekkillerimize cumhurbaşkanına hakaret suçlamasının yöneltildiği bilgisini edindik. #8MartaDokunma #8M2021— ÇHD İstanbul Şube (@CHDistanbul) March 10, 2021
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