8 Mart Muğla’da etkinliklerle kutlandı

08 Mart 2021 Pazartesi, 16:54

8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla Sınırsızlık Meydanına çeşitli stantlar kuruldu ve vatandaşlara Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş tarafından çiçek, maske gibi hediyeler dağıtıldı. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anneleri Zübeyde Hanım, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kadın Valisi Lale Aytaman’ın fotoğraf ve isimlerinin bulunduğu mor renkli çantalardan hediye edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde bulunan 17 kadın muhtarı yerinde ziyaret ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günün kutladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün tarafından gönderilen hediyeler ve çiçekler kadın muhtarlara taktim edildi.

Büyükşehir Belediyesinde genel sekreter yardımcısı, hukuk, teftiş kurulu, daire başkanı, müdür ve çeşitli birimlerde görev yapan kadın çalışanlarla birlikte Muğla için çalıştıklarını ifade eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, “Kadınlar, yaşamımızın her anında yanımızda olan, bizleri dünyaya getiren, büyüten, yetiştiren, eğiten, sevgisi ile kuşatan ve şefkatli yürekleriyle bir an olsun bile bizleri yalnız bırakmayan, en değerli varlıklarımızdır. Büyükşehir Belediyemizin en üst kadrolarının yarıdan fazlasını kadın çalışanlarımız oluşturuyor. Bu bir kadın hakları, pozitif ayrımcılık veya lütuf değil. Tüm kadrolarımız liyakat ve hak ettikleri için görevlerinin başında. Hepsi çalışma şartları, adaptasyon, ve performans olarak çok başarılı. Layık oldukları görevlerini bundan sonra da başarılı ile sürdüreceklerine inanıyor, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyorum” diyerek sözlerini tamamladı.