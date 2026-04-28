Cumhuriyet Gazetesi Logo
TFF 3. Lig play-off'ta ikinci tura yükselen ekipler belli oldu!

28.04.2026 23:16:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Eskişehirspor, Ayvalıkgücü Belediyespor, Yozgat Belediyesi Bozokspor ve 52 Orduspor FK, TFF 3. Lig play-off serisinde ikinci tura yükselen ekipler oldu.

TFF 3. Lig'de play-off birinci tur, 3. ve 4. Grup'ta yapılan rövanş maçlarıyla sona erdi.

3. Grup'ta Yozgat Belediyesi Bozokspor ile 52 Orduspor FK, 4. Grup'ta ise Eskişehirspor ile Ayvalıkgücü Belediyespor ikinci tura yükseldi.

Play-off etabı birinci turunda yapılan maçlar ve sonuçlar şöyle:

3. GRUP

Karadeniz Ereğli Belediyespor-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 0-3 (0-1)

52 Orduspor FK-Fatsa Belediyespor: 4-1 (3-1)

4. GRUP

Eskişehirspor-NEV Sağlık Grubu Balıkesirspor: 3-0 (1-2)

Karşıyaka-Ayvalıkgücü Belediyespor: 0-2 (0-0)

İlgili Konular: #eskişehirspor #TFF 3. Lig #52 Orduspor

