8 Mart'ta 'hayata pedal'
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeni ile Sessiz Çığlık Bisiklet Kulübü tarafından 'hayata pedal çeviriyoruz' adında bisiklet etkinliği düzenlenecek.
Sessiz Çığlık Bisiklet Kulübü 8 Mart 2021 tarihinde, son 10 yılda yaşanan 3 bine aşkın kadın cinayetlerine karşı; Özgecan Aslan, Şule Çet, Müvevver Karabulut, Emine Bulut, Sevim Zarif gibi kadınlar için bisiklet etkinliği düzenliyor.
'Hayata pedal çeviriyoruz' etkinliği, iki kişilik bisikletler (tandem) ile pedal çevirecek görme engelli kadınlar ve gönüllü bisikletçiler ile Şişli Cevahir AVM önünde saat 12:00'de hareketle; Taksim, Eminönü, Yenikapı, Yedikule yönünden pedal çevirerek Zeytinburnu UNSPED Spor Merkezine ulaşması planlanmaktatır.
ETKİNLİĞE DESTEK YAĞDI
Sessiz Çığlık Bisiklet Kulübü tarafından organize edilen bisiklet etkinliğine, Kültür ve Turizm Bakanlığı, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, İstanbul Valiliği, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Avcılar Belediyesi, İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, ÜNSPED Spor ve Kültür Kulübü, Başkent Ankara Meclisi ve YMS Bike destek verdi.
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