8 milyona yapılan konutu beğenmedi, tekrar yapılıyor

20 Kasım 2020 Cuma, 09:09

Meclis Başkanlığı Konutu 6 yıl aradan sonra yeniden yenileniyor. Tadilatın israf olduğunu söyleyen CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi “8 milyon liraya yaptırılan konutu beğenmediğiniz ve yeniden tadilat yaptırdığınız doğru mudur? Bu yapılacak masraf vicdanları yaralar” dedi. TBMM Başkanlık Divanı'nın 2012 yılında aldığı kararla projeleri hazırlanan ve 2013 yılında inşaatına başlanan yeni TBMM Başkanlık Konutu 2014'de tamamlandı. Başbakanlık lağvedilince Çankaya'daki Başbakanlık konutu da boş kaldı.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çankaya Köşkü'ne komşu olan eski Başbakanlık konutuna taşındı. Şentop'un boşalttığı Meclis Başkanlık Konutu ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a tahsis edildi. 2014 yılında 8 milyon lira harcanarak sıfırdan yaptırılan konut, yeniden tadilata alındı.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, TBMM'ye önerge vererek Fuat Oktay'a, “TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek döneminde 8 milyon liraya yaptırılan konutu beğenmediğiniz ve yeniden tadilat yaptırdığınız doğru mudur? Bu tadilatın tutarı nedir?” diye sordu. Hakverdi, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, acı reçeteden bahsederek, krizin geldiği boyutu gözler önüne sermiştir. Bu reçete dar gelirli vatandaşa yazılacaktır. Kamudaki israf ise toplumun vicdanını yaralamaktadır” dedi. Oktay'ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede de şu soruların yanıtını istedi:

TADİLATIN TUTARI NEDİR?

TBMM Başkanlık Konutu olarak kullanılan konutun tarafınıza tahsis edilmesini istediğiniz doğru mudur? Doğruysa hangi ihtiyaca karşılık bu talepte bulunulmuştur?

Cemil Çiçek döneminde 2014 yılında yapılan ve 8 milyona liraya mal olan, 750 metrekare oturum alanına ve yaklaşık 3 bin metrekare kullanım alanına sahip, üst katının cephesi ahşap lambri, diğer katları küfeki taşı ile kaplı, zemin kaplamalarında İznik çinisi bordürler, mermerler ve halı; tavanlarında ise ahşap oyma desenler kullanılan konutu beğenmediniz mi? Bugünlerde yeniden milyonlarca para harcayarak tadilat yaptırdığınız doğru mudur? Doğru ise bu tadilat ne kadar mal olmuştur?

TBMM Başkanının Başbakanlık konutuna geçtiği doğru mudur? Doğru ise ne zaman ve hangi ihtiyaca karşılık bu konuta geçmiştir? Başbakanlık konutuna geçerken herhangi bir tadilat yapıldı mı? Bu tadilatın tutarı nedir?