8 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan erkeğe 8 yıl 4 ay hapis cezası
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 8 yaşındaki kuzenine cinsel istismarda bulunan Şafak B. (19), 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 7 Ocak’ta Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana geldi. Annesi işe giden A.B., evde kuzeni Şafak B. ile yalnız kaldı. Bu sırada Şafak B., kuzeninin kıyafetlerini çıkararak cinsel istismarda bulundu. Küçük kızın yaşadığı olayı annesine anlatmasının ardından, anne K.B. durumu polise bildirdi.
Gözaltına alınan Şafak B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadesinde üzerine atılan suçu kabul etmeyen Şafak B. hakkında, A.B.’nin 8 yaşında olması göz önünde bulundurularak, anlattığı olayın hayal ürünü olmasının hayatın olağan akışına uymadığı ve soruşturmanın farklı evrelerinde verdiği bilgilerin tutarlı olması nedeniyle Kocaeli 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
8 YIL 4 AY CEZA VERİLDİ
Davanın karar duruşması bugün Kocaeli 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Şafak B., SEGBİS üzerinden katılırken, A.B.’nin ailesi ise salona gelmedi. Kararı açıklayan mahkeme heyeti, alınan ifadeler ve mağdur beyanları dikkate alındığında cinsel istismar suçunu işlediğine kanaat getirilen Şafak B.'nin 8 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'na suikast son anda önlendi
- Kılıçdaroğlu'nun buluşacağı muhtarlara toplantı tehditi
- Özgür Özel'den Hulusi Akar'a sert cevap
- Soylu'dan İmamoğlu'na 'suikast' girişimine yanıt
- İçişleri Bakanlığı yetkililerinden İmamoğlu açıklaması
- Dünyaca ünlü aktör yaşamını yitirdi
- Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Altun’a sert yanıt
- AİHM'den Türkiye kararı
- 4 ilimizde virüs hızla yayılıyor
- EGM'den, İmamoğlu'na suikast girişimiyle ilgili paylaşım
Video Haberler
- Eşini bıçaklayan Rus modele 15 yıl hapis cezası
- Sokağa çıkma kısıtlamasında rezaletin görüntüleri!
- DHA muhabirinden unutulmayacak ceza
- Davutoğlu: Kendinize gelin! Siz o emanete ihanet ettiniz
- Hakeme futbolcudan uçan tekme
- Erdoğan'ın ses kaydını paylaştı: Sen kim ordu kim?
- Rögar kapağına maytap atan çocuk havaya uçtu
- Nike'ın reklamına tepki yağdı!
- Covid-19 kapalı alanlarda böyle yayılıyor
- Sosyal medyada tepki yağdı! Kadına şiddetin görüntüleri
En Çok Okunan Haberler
- İmamoğlu'na suikast son anda önlendi
- Kılıçdaroğlu'nun buluşacağı muhtarlara toplantı tehditi
- Özgür Özel'den Hulusi Akar'a sert cevap
- Soylu'dan İmamoğlu'na 'suikast' girişimine yanıt
- İçişleri Bakanlığı yetkililerinden İmamoğlu açıklaması
- Dünyaca ünlü aktör yaşamını yitirdi
- Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Altun’a sert yanıt
- AİHM'den Türkiye kararı
- 4 ilimizde virüs hızla yayılıyor
- EGM'den, İmamoğlu'na suikast girişimiyle ilgili paylaşım