8 yaşındaki Evin, dedesinin evinin bahçesinde ölü bulundu

11 Temmuz 2020 Cumartesi, 11:52

Olay, dün akşam saatlerinde Bismil ilçesine bağlı Tekel Mahallesi'nde meydana geldi. Evren Teker, eşiyle pamuk tarlasına gitmeden önce kızı Evin'i babası İsmet Teker'in evine bıraktı. Bir süre sonra torunu Evin'in, evinin bahçesinde hareketsiz halde yattığını gören dede İsmet Teker, yakınlarına haber verdi.

"BOĞAZINDA İZLER OLDUĞU TESPİT EDİLDİ"

Yakınları tarafından Bismil Devlet Hastanesi'ne götürülen Evin'in yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yapılan ilk incelemede boğazında izler olduğu tespit edilen Evin'in cansız bedeni, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

ANNE HÜLYA TEKER: KIZIM EPİLEPSİ HASTASIYDI

8 yaşındaki Evin'in annesi 38 yaşındaki Hülya Teker, kızının epilepsi hastası olduğunu söyledi. Eşinin 8 yıldır cezaevinde tutuklu olduğunu söyleyen Hülya Teker, yakınlarının maddi desteğiyle geçimlerini sağladıklarını belirtti. Kızının ölü bulunduğu sırada evde olmadığını söyleyen Teker, kayınpederi tarafından hastaneye götürüldüğünü ifade etti.

Teker, "Ben evde değildim. Geldiğimde baktım kızımı evde bulamadım. Daha sonra kayınpederimin Evin'i hastaneye götürdüğünü öğrendim. Hastanede kızımın ölüm haberini aldım. Benim kızım öldü. Kızım epilepsi hastası. Zaman zamanlar nöbetler geçiriyordu. Büyümüştü, artık eskisi gibi nöbet geçirmiyordu. Ben nöbetten şüpheleniyorum. Belki kızım nöbet geçirmiş. Ölüm nedenini otopside belli olacak. Ben onları besledim. Babaları 8 yıldır cezaevinde tutuklu" dedi.

Torunu Evin'in hastaneye götüren dede İsmail Teker ise, "Evin'i alıp akrabalarımla beraber Bismil Devlet Hastanesi'ne götürdük. Ama kurtaramadık. 3 kardeşin en küçüğüydü. Çok üzgünüm" diye konuştu.





