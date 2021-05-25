81 ilde uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!
İstanbul ve Ankara merkezli 81 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon kapsamında Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Beşiktaş ve Esenler ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.
Özel Harekat ekiplerinin de destek verdiği baskınlarda şüpheliler gözaltına alındı.
Emniyet ekipleri, Bayrampaşa'da, drone yardımıyla baskın yapılan adresi havadan takibe alırken, narkotik eğitimli köpeklerle de arama yaptı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyete götürüldüğü, adreslerde yapılan arama ve incelemelerin sürdüğü öğrenildi.
Operasyonun İstanbul ve Ankara merkezli 81 ilde eş zamanlı yapıldığı belirtildi.
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