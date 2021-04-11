83 yaşındaki kadın 103 bin dolarını dolandırıcılara verdi!
Eskişehir’de 83 yaşındaki yürüme engelli kadın kendilerini ‘savcı ve polis’ olarak tanıtma yöntemiyle dolandıran şüpheliye 103 bin dolarını verdi.
Eskişehir’de şehir merkezinde yaşayan 83 yaşında ki A.S.’yi arayan şüpheliler kendilerini savcı ve polis olarak tanıttı.
Yaşlı kadını ‘Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçmiş, bankada bulunan paranızı sahte belgelerle çekecekler. Bu kişileri takip ediyoruz’ diyerek kandıran şüpheliler bankada bulunan parasını çekmesini istedi.
ŞİFRE ‘YILDIZ’ DEYİP YILLARCA BİRİKİMİNİ VERDİ
Dolandırıcılara inanan A.S., bankada bulunan 103 bin dolarını çekti. Dolandırıcılar yaşlı kadının evine yakın bir alanda beklediklerini belirterek, geldiğinde şifre olarak ‘Yıldız’ demesini söyledi.
Yürüme engelli kadının şüphelilerin bulunduğu alana gelmesi ve parayı vermesi anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheliye şifreyi söyleyen A.S., 20-25 yaşlarındaki dolandırıcıya yılların birikimi olan 103 bin doları verdi.
ŞÜPHELİ ŞANLIURFA’DA YAKALANDI
Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan ekipler, yaptığı detaylı çalışmada, dolandırıcılık olayının şüphelisinin Ahmet B. olduğunu tespit etti. Ahmet B., Eskişehir ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda Şanlıurfa’da yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada, bir miktar para ve dolar ele geçirildi. Şüpheli Ahmet B. emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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