83 yaşındaki kişiyi bağlayıp ormana atmıştı: Tutuklandı

02 Eylül 2021 Perşembe, 16:51

Karabük'te Eflani ilçesindeki ormanlık alanda devriye görevi yapan jandarma ekipleri, darp edilmiş bir kişi gördü.

Ağzı ve gözleri kapalı, elleri ve ayakları bağlı olan 83 yaşındaki kişi, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Eflani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çalışma başlatan jandarma ekipleri, yaşlı adamın ve görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkarak şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.