Kadın doğum hastanesinde güvenlik şiddeti: Hasta yakınlarına saldırdılar

18 Ağustos 2021 Çarşamba, 15:18

Esenler Kadın Doğum Hastanesi'nde iddiaya göre güvenlik şiddeti yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde muhabir olarak görev yapan Tuğba Semiz ve ailesi hastenede 3 güvenlik personelininin saldırısına uğradı.

Gebe olan yakınının ağrı şikayetiyle hastaneye gittiğini ve orada güvenlik personellerinin şiddetine maruz kaldıklarını söyleyen Semiz, "O bebeğe bir şey olursa sorumlusu o 3 güvenlik personelidir" dedi. Semiz, şiddet anından geriye kalan görüntüleri de sosyal medyadan paylaştı.

Cumhuriyet'in ulaştığı Semiz, kendisi şahit pozisyonunda olduğu için, kendisinin aksine, olayı bizzat yaşayan kişi olan abisinin sorulara yanıt vermesinin daha doğru olacağını aktardı. Semiz, gebe yakınının hala hastanede olduğu ve durumunun da riskli olduğu gerekçesiyle soruları daha sonra cevaplayacağını söyledi.

Tuğba Semiz'in sosyal medyada duyurduğu iddialar şu şekilde:

"Esenler Kadın Doğum Hastanesi'nde 3 güvenlik tarafından saldırıya uğradık. Gebe olan yakınım ağrı şikayetiyle gitti ve düşük tehlikesi olduğu için acil yatış yapılması istendi."

"MAHREMİYETİ HİÇE SAYDILAR"

"Düşük tehlikesi olduğu için hemşireler tarafından yalnız bırakılmaması gerektiği önemle vurgulandı. Erkek refakatçi yasak olduğu için eşi (abim) kız kardeşini bekliyordu yanından ayrılmak için... Fakat hastane güvenliği, mahremiyeti hiçe sayarak kapıya vurmadan odaya geldi ve emrivaki bir cümle ve tavırla 'sizi dışarı alalım' dedi."

"Biz de hemşireden müsade istendiğini ve hastanın kız kardeşinin kalacağını, onu beklediğimizi söyledik. Güvenlik olan şahıs, 'hastaya siz değil hemşireler bakıyor zaten, inin aşağı' şeklinde emrivaki cümleler kurmaya devam etti."

"'YUKARI ÇIKALI 40 DAKİKA OLDU' DEDİ"

"Eşine dönerek dedi ki; 'Siz yukarı çıkalı 40 dakika oldu ineceksiniz… 'Kendisi eşini yalnız bırakmak istemediğini ve riskli olduğunu belirttiği halde, ısrarcı davranacak işaret parmağını sallayarak 'Sen gel bakiyim dışarı' dedi."

"HASTAMIZ KANLAR İÇİNDE KALDI"

"Orada bir arbede yaşandı ve telsizle diğer güvenliklerini çağırdı. Hepsi birden üzerimize saldırarak bizi darbettiler… Hastamız kanlar içinde kaldı korkudan daha kötü oldu…"

"Doktor sinir stresten uzak kalması gerektiğini söylemesine rağmen, bizler aile olarak çok hassas davranırken, 3 güvenlik şahsın bu denli saygısızca hasta ve yakınlarına karşı huzursuzluk çıkarması asla kabul edilir bir şey değildir…"

"ELİMDE VİDEO KAYITLARI VAR"

"Elimde fotoğraflar hariç video kayıtları mevcut… bütün hukuki yollara başvurumuzu yapacağız… sosyal medyanın gücüne inanarak bu paylaşımı yapıyorum. Gerçekten inanılmaz korkunç bir akşamdı."

"Allah korusun o bebeğe bir şey olursa sorumlusu o 3 güvenlik personelidir… Hastane odasına mahremiyete saygı göstermeden girmek, hasta yakınlarına saldırmak ve emrivaki konuşmak hastanın durumunu riske atmak asla kabul edilir şeyler değil."

"BU OLAYIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

"Hastanın ilk bebeği ve eğer bir şey olursa tekrar bebeği olması çok zor… Bu vebali kim öder artık bilmiyorum… Ben asla bu olayın peşini bırakmayacağım… Elimden ne geliyorsa yapacağım… Bu rezillik bugün bize yarın sizlere yapılır…"