Kadın gazetecilere şiddette Türkiye yine ilk sıralarda yer aldı

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 16:35

Kadın gazetecilere yönelik hak ihlallerini, karşı karşıya kaldıkları tehditleri inceleyen Gazetecilikte Kadın Koalisyonu (CFWIJ) Temmuz ayı basın özgürlüğü raporunu yayımladı. Rapora göre, 61 kadın gazeteci şiddete, tehdide veya tacize maruz kaldı. En çok vaka kaydedilen üç ülke Türkiye, Gürcistan ve Belarus oldu.

Temmuz ayında dünya genelinde kadın gazetecilere yönelik en çok fiziksel şiddet vakası kaydedildi. Dünya genelinde 31 kadın gazeteci haber takibi yaparken fiziksel şiddete maruz kaldı. Türkiye’de on kadın gazeteci haber takibi sırasında polisten fiziksel şiddet gördü. Raporun devamında, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) yeni yayınladığı genelge gerekçe gösterilerek polis tarafından şiddete uğradığı ifade edildi. Türkiye, fiziksel şiddette ikinci sırada yer aldı.

Türkiye’de Temmuz ayında toplam iki kadın gazeteci adli tatil öncesi hakim karşısına çıktı. Gazeteci Melis Alphan hakkında verilen beraat kararı savcılığın itirazıyla istinaf mahkemesine taşındı.