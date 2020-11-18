8'inci Türkiye Kadın Direktörler Konferansı : ‘Kapsayıcı ve Eşitlikçi Bir Gelecek’
Bu yıl sekizincisi gerçekleşecek “Türkiye Kadın Direktörler Konferansı”nın teması ‘Kapsayıcı ve Eşitlikçi Bir Gelecek’ olacak. IMF Strateji, Politika ve İnceleme Dairesi Başkanı Ceyla Pazarbaşıoğlu, Birleşik Krallık Lordlar Kamarası Üyesi ve aynı zamanda Yüzde 30 Kulübü Yönlendirme Komitesi üyesi Mary Gouide ve alanında uzman birbirinden değerli ismin konuşma yapacağı çevrimiçi düzenlenecek konferansta “2020 Yönetim Kurulunda Kadın Türkiye Raporu” da açıklanacak.
Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından düzenlenen “Türkiye Kadın Direktörler Konferansı”, 19 Kasım 2020, perşembe günü saat 16:00’da çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. “Kapsayıcı ve Eşitlikçi Bir Gelecek” temasıyla Akbank, IFC, Limak Yatırım ve Zorlu Holding desteğiyle gerçekleştirilecek Konferans’ın ana tema konuşmacısı IMF Strateji, Politika ve İnceleme Dairesi Başkanı Ceyla Pazarbaşıoğlu olacak.
İki ayrı panelin düzenleneceği konferansta Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu Direktörü Melsa Ararat tarafından “2020 Yönetim Kurulunda Kadın Türkiye Raporu” açıklanacak ve 'Kadınlarla Güçlendirilmiş Yönetim Kurulu' ödülleri sahiplerini bulacak.
Türkiye’yi finans alanında dünyada başarılı bir şekilde temsil eden ve alanında en iyi kadın yöneticilerden biri olan, Dünya Bankası Başkan Yardımcılığı olmak üzere birçok üst düzey uluslararası görevde bulunan IMF Strateji, Politika ve İnceleme Dairesi Başkanı Ceyla Pazarbaşıoğlu’nun konuşmasıyla başlayacak konferansta izleyiciler, Pazarbaşıoğlu ile birlikte toplantının katılımcıları arasında yer alan, alanında uzman birbirinden değerli ismi de dinleme fırsatı yakalayacak.
YÖNETİM KURULLARINDA ÇEŞİTLİLİKTE DÜNYADAN ÖRNEKLER PAYLAŞILACAK
Egon Zehnder Kıdemli Ortağı Murat Yeşildere’nin moderatörlüğünü yapacağı “Yönetim Kurullarında Çeşitlilikte Dünyadan Örnekler” başlıklı panel, Yüzde 30 Kulübü Yönlendirme Komitesi üyesi olan Mary Gouide ve Catalyst Başkanı ve CEO’su Lorraine Hariton’ın katılımıyla gerçekleştirilecek.
TESEV Araştırma Direktörü Itır Akdoğan’ın moderatörlüğünü üstleneceği “Yönetim Kurullarında ve Üst Yönetimde Toplumsal Cinsiyet Çeşitliliği Konusunda Gelecekteki Araştırmaların Yönü” başlıklı ikinci panel ise WHU Otto Beisheim School of Management Finans Profesörü Burçin Yurtoğlu, London School of Economics Finans Bölüm Başkanı ve Profesörü Daniel Ferreira ve Said Business School, University of Oxford Finans Profesörü Renee Adams’ın katılımıyla gerçekleştirilecek.
Konferansla ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
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