9 eksikli Galatasaray'da gözler onda!

22 Kasım 2020 Pazar, 10:57

Galatasaray, Süper Lig'de 9. haftanın kapanışında evinde Kayserispor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesinde Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'da eksikler can sıkıyor. Sarı kırmızılı takımda 5 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıkarken, 4 futbolcu da sakat. Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 16 puanı bulunuyor.

Hes Kablo Kayserispor ise ligde oynadığı 7 maçta 2 galibiyet ve 5 mağlubiyet sonucunda 6 puan elde etti.

SON 3 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 3 maçtan galibiyetle ayrıldı. Sezona Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir galibiyetleriyle başlayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Fenerbahçe ile berabere kaldı, Kasımpaşa ve Aytemiz Alanyaspor'a mağlup oldu.

Galatasaray, sonraki üç maçında ise Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor, MKE Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor'u yendi.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan 4 futbolcu ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan 5 futbolcu maçta forma giyemeyecek.

Yaşadıkları sakatlıklar sonrası tedavilerine devam edilen Radamel Falcao, Christian Luyindama, Peter Etebo ve Emre Taşdemir maçın kadrosunda yer almayacak.

Arda Turan, Ryan Babel, Omar Elabdellaoui ile isimleri açıklanmayan iki oyuncu da Kovid-19 testleri pozitif çıktığı için müsabakada görev yapamayacak.

TAYLAN ANTALYALI VE BELHANDA CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Taylan Antalyalı ve Younes Belhanda, Hes Kablo Kayserispor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.